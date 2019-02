Annuncio

La scelta di Teresa Langella di Uomini e donne è stata registrata lunedì 11 febbraio. Nonostante la massima riservatezza alcune anticipazioni sono trapelate. La Langella, infatti, pare abbia scelto Andrea Dal Corso, il quale avrebbe fatto valere il suo diritto di dire "No" rifiutandosi di presenziare alla festa di fidanzamento. Il suo, in effetti, è sempre stato un rifiuto annunciato. Nel corso di una delle ultime puntate di Uomini e Donne, infatti, il corteggiatore aveva detto che non si sarebbe affatto presentato in villa. Ad ogni modo, a prescindere dall'ipotetica risposta di Andrea, quella di Teresa è stata una scelta colma di lacrime e titubanze. Lei stessa, poco prima di prendere la sua decisione, sarebbe stata beccata a piangere consolata da Gemma Galgani.

Momenti difficili per Teresa Langella in villa e in esterna

La prima scelta di questo nuovo esperimento a Uomini e Donne si sarebbe rivelata un grosso fiasco. La tronista ad aprire le porte a questa nuova fase del programma è stata Teresa Langella. La bella napoletana, però, stando a quelle che sono state le anticipazioni trapelate sul web nel corso delle ultime ore, si sarebbe beccata un secco "No". Cerchiamo di ripercorrere le tappe di quanto emerso. Teresa Langella è arrivata al momento della scelta estremamente confusa e titubante. Dopo numerosi sfoghi, pianti e momenti di disperazione, però, ha deciso di compiere la sua scelta. Prima di farlo, tuttavia, ha trascorso i weekend con i rispettivi corteggiatori.

Le esterne, però, pare non siano andate proprio a gonfie vele, specie per quanto riguarda i momenti trascorsi con Andrea Dal Corso.

Andrea Dal Corso avrebbe risposto di 'No' alla scelta

Ad ogni modo, dopo alti e bassi, Teresa Langella ha preso la sua decisione. La sua preferenza sarebbe ricaduta su Andrea Dal Corso, e questo lo confermano anche svariati indizi trapelati sul web nelle ultime ore. Il corteggiatore, però, in virtù di quanto accaduto nei momenti precedenti alla scelta, si sarebbe avvalso del suo diritto di dire "No". Il ragazzo, infatti, secondo fonti alquanto attendibili, pare che abbia deciso di non presentarsi alla villa per festeggiare il fidanzamento. Insomma, per Teresa Langella il momento della scelta potrebbe essere stato un momento davvero atroce.

A quanto pare, Dal Corso, le avrebbe detto di non voler continuare la sua conoscenza al di fuori a causa delle troppe divergenze caratteriali.