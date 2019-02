Annuncio

Martedì 19 febbraio, in prima serata e in prima visione tv, va in onda su Raiuno e in streaming su Raiplay il film "Il mondo sulle spalle". La pellicola consiste in un biopic sulle vicende umane e professionali di Enzo Muscia, un operaio che si ritrova a diventare proprietario dell'azienda nella quale lavorava insieme ad altri colleghi. Oltre alle vicissitudini professionali, Enzo e la moglie devono affrontare anche i seri problemi di salute del loro primo figlio, nato prematuro. Nella trasposizione televisiva la parte di Enzo Muscia è interpretata da Beppe Fiorello, mentre quella di sua moglie da Sara Zanier.

Enzo Muscia prese 'il mondo sulle spalle'

Il film che martedì 19 febbraio verrà trasmesso in prima serata tv da Raiuno e in streaming su Raiplay narra, come detto, la storia di Enzo Muscia.

Operaio specializzato in un'azienda francese con una filiale operante anche in Italia, Muscia un giorno si ritrova improvvisamente disoccupato insieme a oltre 300 colleghi per la chiusura dell'impresa. Come se non bastasse, nel medesimo periodo diventa anche padre di un bimbo che nasce prima del tempo e con gravi problemi di salute.

Sebbene ci siano tutti gli elementi per cadere in depressione e per gettare la spugna, Muscia di fronte a questi eventi ha una reazione avversa allo sconforto. Da un lato si impegna per ricomprare la fabbrica e dall'altro dedica tutto sé stesso alla cura del piccolo. Per la realizzazione dei suoi progetti, ovviamente, Muscia chiede prestiti, si rivolge agli istituti di credito, ipoteca l'abitazione, ma si dimostra talmente tenace e volitivo da raggiungere tutti i suoi obiettivi.

Gli attori presenti nel cast del film

Già detto di Beppe Fiorello nel ruolo dell'operaio-imprenditore Enzo Muscia e di Sara Zanier nel ruolo di sua moglie, il film tv "Il mondo sulle spalle" si compone di un nutrito cast.

Nella pellicola infatti figurano attori quali Gianluca Gobbi, Olivia Manescalchi, Stefano Rossi Giordani, Claudia Penoni, Alberto Basaluzzo, Gianluca Ferrato, Andrea Pennacchi, Antonio Zavatteri e Viola Sartoretto.

Con l'interpretazione di questo lungometraggio, Beppe Fiorello torna sulla rete ammiraglia Rai dopo una decina di giorni: nell'ultima edizione del Festival di Sanremo, infatti, l'attore siciliano ha partecipato alla serata dei duetti, accompagnando la cantante Paola Turci.

La canzone in gara era "L'ultimo ostacolo."