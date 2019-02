Annuncio

Annuncio

Ieri sera è andata in onda la tanto attesa scelta di Teresa Langella. L'ex tronista di Uomini e donne, purtroppo, si è beccata un duro "No" dal corteggiatore scelto Andrea Dal Corso. Il ragazzo, infatti, dopo un'attenta riflessione, complice anche un colloquio con il padre di lei, ha deciso di non presentarsi alla festa di fidanzamento. Teresa, naturalmente, si è mostrata incredula e disperata. Ad ogni modo, dopo aver appreso la decisione del ragazzo, si è recata da tutti i suoi ospiti ed ha confessato il suo stato d'animo: "Non so come faccio ad essere così razionale, forse sto morendo dentro".

Teresa Langella prende la sua decisione dopo i week-end con Antonio e Andrea

Quella di Teresa Langella è stata, sicuramente, una scelta estremamente triste.

Annuncio

La ragazza si è recata in villa insieme ai suoi corteggiatori per trascorrere il week-end con loro. Dopo le varie esterne, i momenti belli e quelli un po' più travagliati, la ragazza è giunta alla sua decisione. In un primo momento si è recata da Antonio per informarlo del fatto che non fosse lui la scelta. Il ragazzo si è mostrato molto dispiaciuto, ad ogni modo non ha voluto negare un abbraccio alla tronista. Successivamente, Teresa ha scritto un bigliettino, recapitato successivamente ad Andrea, dove gli ha comunicato la sua decisione. Una volta appresa la notizia, Andrea ha deciso di parlare prima con il padre di lei.

Teresa, dopo il 'no' di Andrea, va dalla sua famiglia e confessa il suo stato d'animo

Nel frattempo, al di fuori della villa gli animi erano enormemente concitati.

Annuncio

Tutti gli ospiti erano in attesa dell'arrivo di Andrea. La tenda si è aperta ma il ragazzo non si è presentato. Teresa è stata presa dallo sconforto e Gianni Sperti ha provato in tutti i modi a consolarla. Dopo poco, però, la ragazza ha raggiunto il padre in camera dove ha appreso tutto. Dopo tale incontro, la Langella è tornata nella sala da ricevimento ed ha informato i presenti di quanto accaduto. La ragazza non ha potuto fare a meno di mostrare tutto il suo stato d'animo enormemente provato. Teresa ha spiegato cosa fosse accaduto e cosa avesse detto Andrea a suo padre. Poi non è più riuscita a trattenere il magone ed ha detto: "Sto morendo dentro". Ad ogni modo, la ragazza ci ha tenuto a chiarire quanto per lei fosse di fondamentale importanza la vicinanza di tutta la sua famiglia che, in un momento come questo, le risulta di vitale importanza.