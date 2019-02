Annuncio

Nuovo appuntamento con lo speciale del sabato di Amici di Maria De Filippi. Gli allievi della scuola più famosa d'Italia si troveranno ad affrontare la sfida a squadre e gli eventuali esami per accedere al serale, ma vediamo cosa è successo durante la settimana.

Gli ultimi sette giorni sono stati molto duri, soprattutto per tre allievi: Valentina, Mowgli e Alberto. Alla prima è stato chiesto di coreografare un'esibizione, mentre gli altri si sono preparati per cercare di esprimersi in un talento unico in un duetto.

Mentre Miguel ha avuto un incontro con la maestra Celentano; secondo quest'ultima l'unica cosa che manca a Miguel è lo studio e per lei questa è una cosa fondamentale. Umberto, invece, ha potuto fare lezione con la maestra Natalia Titova; insieme hanno lavorato alla coreografia (sulle note di Don't stop the music di Rihanna) che il ballerino potrebbe eseguire durante la sfida a squadre.

NEgli ultimi sette giorni si è tenuta anche la masterclass di Hip Hop con Timor Steffens, in cui tutti i ballerini sono stati convocati.

Per quanto riguarda il canto, invece, duro scontro tra Rudy Zerbi e l'allievo Alessandro. Quest'ultimo, dopo aver ricevuto come brano da eseguire Certe notti di Ligabue, si confida con Mameli dicendogli che secondo lui intorno alla sua figura di cantante ci sia una sorta di complotto. Secondo il professore il ragazzo non è vero.

Per la puntata di oggi cosa dobbiamo aspettarci? In primis ci sarà la Gara degli inediti tra Jefeo (con Silenzio) e Alvis (Mala noche); in più continuerà la sfida a squadre, che potrebbe consentire a qualche allievo di accedere al serale.

