Eccoci tornati con un nuovo appuntamento dedicato alla soap opera spagnola “Una Vita” sempre pronta a sorprendere. Negli episodi iberici della prossima settimana, Ramon Palacios dimostrerà di aver superato il recente lutto della moglie Trini Crespo, trascorrendo parecchio tempo in compagnia di Carmen. L’avvocato Felipe Alvarez Hermoso, invece, dopo essersi reso conto di aver avuto un atteggiamento poco corretto grazie a Liberto, si riconcilierà con il padre di Antonito, al tal punto da accettare una sua offerta di Lavoro.

Lucia difende il figlio, Genoveva preoccupata

Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda in Spagna dal 25 al 29 marzo, svelano che Lucia sarà sconcertata per la partenza di Telmo. Intanto Eduardo intuirà che la causa della tristezza della moglie è il sacerdote. Carmen commenterà lo strano atteggiamento di Lolita, Antonito e Ramon, sospettando che l’ex domestica stia coprendo qualcuno. Quest’ultimo deciderà di rimanere ad Acacias 38, per aiutare Felipe. Palacios si sentirà il responsabile delle pessime condizioni dell’avvocato.

Bellita preparerà sua figlia, per farle incontrare un candidato fidanzato chiamato Alberto; purtroppo quest’ultimo se ne andrà via dopo aver visto la giovane. Successivamente un uomo misterioso (Ariza) apparirà nel paese iberico, chiedendo di Genoveva. Eduardo punirà Mateo, non appena gli dirà di essere triste perché Telmo se ne andrà via dal quartiere. Ariza dirà a Fabiana di essere un amico della moglie di Samuel. Carmen lascerà cadere una brocca di acqua fredda, quando Ramón le chiederà di smettere di difenderlo.

Quest’ultimo sarà sul punto di perdere il suo lavoro, per lo scontro avuto con Felipe. Lucia litigherà con il marito Eduardo, per aver difeso il figlio. Il padre di Maria Luisa apprenderà da Liberto che la situazione economica di Felipe si sta complicando. Cinta si rifiuterà di uscire con Alberto, mentre Bellita, sempre più decisa a non far diventare un’artista la figlia, organizzerà un nuovo appuntamento per vedere se ciò che le ha detto è vero. Bellita 'licenzierà' Alberto come pretendente, precisandogli di considerarlo il ragazzo più noioso del mondo. Carmen avviserà Genoveva, dicendole che un uomo la sta cercando. Samuel si accorgerà della preoccupazione della moglie.

Carmen e Palacios decidono di continuare a frequentarsi, Felipe accetta di lavorare per Ramon

Ariza affronterà la consorte di Alday, invece Cinta esulterà di felicità dopo aver fatto la conoscenza di Norberto, un giovane bello e affascinante, figlio dell’ambasciatore messicano. Carmen e Ramon dopo essersi ricongiunti, decideranno di continuare a vedersi. Felipe chiederà scusa a Lucia, e la ringrazierà per avergli aperto gli occhi. Telmo dopo aver rimesso piede ad Acacias 38, incontrerà subito Lucia.

Liberto dopo aver perdonato il vedovo di Celia, lo incoraggerà ad accettare la proposta di lavoro che ha ricevuto. Cinta schiaffeggerà Norberto per essere andato ad un concerto senza di lei, sotto lo sguardo di Jose. Telmo confesserà a Lucia di avere la certezza, grazie alle indagini che ha condotto, che Mateo sia suo figlio. Nel frattempo Genoveva ingannerà Samuel, per poter incontrare Ariza. Felipe si confronterà con Ramon, sull’offerta che gli ha fatto. Lucia ammetterà a Telmo che Mateo è loro figlio, precisandogli di avergli nascosto la sua paternità per paura di essere respinta. Il sacerdote si dirà disposto a recuperare la sua famiglia. Cinta dirà ai suoi genitori che Norberto voleva farla ubriacare, invece Felipe rivelerà a Ramon di non voler essere coinvolto nei suoi affari. Liberto convincerà l’avvocato a lavorare per Palacios. Per finire, Genoveva confesserà a Samuel ciò che sta succedendo: purtroppo Ariza ricatterà i coniugi Alday e non gli darà molto tempo.