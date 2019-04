Già dalle prime puntate era chiaro che tra Loredana Bertè e i professori non corresse buon sangue. La conferma è arrivata nel corso delle ultime puntate in cui la Bertè ha scelto di vestire i panni del 'giudice rivoluzionario' proponendo sfide mai messe in pratica prima ad Amici. Questa settimana Valentina, eliminata lo scorso sabato, potrebbe essere ripescata e potrebbe sfidarsi nuovamente contro Mameli.

Amici 18: una nuova sfida tra Valentina e Mameli

Il giudice rivoluzionario di Amici 18, Loredana Bertè, ha deciso di fare una nuova proposta chiedendo non di riammettere in gara Valentina - se non temporaneamente, forse per imparare nuove coreografie - ma di ripetere il ballottaggio per l'eliminazione tra la stessa e il cantante Mameli.

Secondo 'Bertèguevara', come ha voluto definirsi, i professori avrebbero graziato il cantante 23enne andando contro il giudizio del pubblico. Di conseguenza la proposta sarebbe quella di far ripetere la sfida per restare in gara ma affidare il tutto al televoto, senza nemmeno consentire ai professori di esprimersi e nemmeno a Loredana stessa.

Se questo meccanismo venisse accettato potrebbe sicuramente rivoluzionare il sistema di votazioni ed eliminazioni finora posto in essere; al contempo, però, nonostante Valentina sia rientrata nella casetta dei blu, bisogna tenere in considerazione che non è stato ancora spiegato dalla produzione se la proposta della Bertè sia stata accettata o meno.

Sui social impazza l'hashtag #iostoconmameli

Nonostante il pubblico sembrasse effettivamente dalla parte della giudice, dopo il pomeridiano andato in onda su Real Time si è scatenato un hashtag partito dalla fanpage di Mameli, con il quale i telespettatori di Amici manifestano la loro contrarietà alla proposta lanciata da Loredana Bertè. L'hashtag, #iostoconmameli, è arrivato primo nelle tendenze di Twitter.

Secondo i commenti, Mameli sarebbe finito senza motivo nel mirino della Bertè, che come ricordiamo aveva già individuato altri ragazzi da lei giudicati non all'altezza di restare.

Questi ultimi erano Alvis e Jefeo, entrambi eliminati.

All'interno della sua rivoluzionaria proposta, Loredana ha anche specificato di avere pronte due buste: una nel caso in cui venisse eliminata Valentina e l'altra in caso di eliminazione di Mameli (sempre ammesso che venga accettata la sua domanda). Anche su questo aspetto si concentra l'attenzione del pubblico e dei fan di Mameli, il quale potrebbe essere messo nuovamente a rischio dalle proposte della Bertè anche nel caso in cui si salvasse un'altra volta contro la ballerina.

Non ci resta che aspettare la decisione della produzione che probabilmente comunicherà il tutto durante la puntata serale del sabato.