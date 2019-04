La scuola di Amici 18 quest'anno sta regalando molti colpi di scena, soprattutto per la presenza di Loredana Bertè: proprio la famosa cantante italiana continua la sua battaglia contro la giuria interna, e dopo l'eliminazione della ballerina Valentina nella precedente puntata di Amici la Bertè ha fatto una proposta alla redazione per permetterle di rientrare nella Scuola. Infatti la cantante dai capelli blu non ha digerito il fatto che la brava ballerina Valentina uscisse immeritatamente per colpa della giuria interna, proprio per questo motivo ha creato una specie di sfida per permettere alla ballerina di rientrare nella scuola e giocarsi l'accesso nuovamente al serale di Amici 18. Siete d'accordo con questa possibilità concessa da Loredana alla ballerina?

Amici 18: nella sesta puntata del serale ritroveremo nuovamente la ballerina Valentina

Come anticipato nel paragrafo sovrastante, la nota cantante italiana Loredana Bertè ha voluto proporre agli autori del programma di Amici 18 di far rientrare la ballerina Valentina per giocarsi la sua permanenza nella scuola con una nuova sfida.

Tuttavia, però, questa nuova sfida secondo Loredana dovrà essere giudicata solo dal pubblico da casa e non dalla giuria interna. Secondo voi è corretto?

Nel comunicato della Bertè reso pubblico da Witty Tv e sui social dall'account ufficiale del programma, spiega che lei vorrebbe che la giuria sia impossibilitata a votare (lei compresa) e che la sfida sia quindi giudicata solo dal televoto. In più Loredana vorrebbe che Valentina si sfidasse con Mameli (che continua a ritenere inadeguato per il programma) ed alla fine della sfida ci saranno due buste sigillate con i due nomi dei due allievi che verranno aperte alla chiusura del televoto che sancirà il vincitore.

Quindi con questo ''piano'' la cantante dai capelli blu permetterà alla ballerina Valentina di giocarsi nuovamente la permanenza al serale di Amici 18. Naturalmente per Mameli questo piano della Bertè non gli andrà molto bene: ma come reagirà?

Valentina fa il suo ritorno nella casetta del programma di Amici 18

Come già anticipato dalle pagine ufficiali social del programma, Valentina ha fatto il suo ritorno nella casetta dei blu. Naturalmente i suoi compagni di viaggio sono rimasti molto contenti e soprattutto sorpresi di rivederla, ma ad accoglierla con molto affetto sono stati la cantante Tish e il tenore Alberto.

Come reagirà il gruppo davanti a questa nuova chance per Valentina? La squadra bianca si sentirà penalizzata da questa proposta della cantante e giudice Loredana Bertè? Non ci resta che aspettare la sesta puntata del serale di Amici per scoprire come andrà a finire questa vicenda.