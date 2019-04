Il regolamento di Amici 18 continua ad essere modificato ogni settimana e anche per la sesta puntata di sabato prossimo sono in arrivo delle novità importanti. Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni ufficiali che arrivano dal talent show di Maria de Filippi rivelano che assisteremo al ritorno di Valentina, la ballerina della squadra blu la quale è stata eliminata la scorsa settimana dopo aver perso la sfida diretta contro il cantante Mameli della squadra bianca. Un'eliminazione che non è piaciuta per niente al giudice Loredana Bertè, la quale ha chiesto alla produzione di poter dare una seconda chance a Valentina.

Amici 18, anticipazioni sesta puntata: la nuova sfida tra Mameli e Valentina (che torna in gara)

Le anticipazioni ufficiali sulla sesta puntata del serale di Amici 18 di questa settimana, rivelano che Loredana Bertè ha chiesto che Valentina venisse riammessa di nuovo all'interno della scuola e che le venisse data la possibilità di poter fare un'altra sfida nel corso del prossimo appuntamento.

La Bertè ha chiesto e ottenuto che sabato prossimo svolgesse una seconda sfida tra Valentina e Mameli, ma questa volta non sarà la commissione a decretare il nome del vincitore e dell'eliminato bensì il pubblico da casa attraverso il televoto. Il motivo? La Bertè fin dal primo momento sostiene che Valentina sia una delle concorrenti più talentuose di questa diciottesima edizione del talent show e per questo motivo ha bollato come ingiusta la sua eliminazione dal serale per mano dei docenti della scuola.

Sabato sera la sfida tra Valentina e Mameli, il cantante amareggiato

Effettivamente l'addio di Valentina aveva suscitato non poche polemiche anche sul fronte social, dove in moltissimi si erano schierati contro la decisione dei professori che avevano preferito salvare Mameli al ballottaggio finale. E così nella sesta puntata del serale ci sarà questa seconda sfida tra Valentina e Mameli, dove questa volta saranno soltanto gli spettatori da casa a decidere chi resterà in gioco e chi invece dovrà abbandonare definitivamente il serale di Amici.

Intanto Valentina, come mostrato nel corso della puntata del daytime di Amici 18 di oggi, è rientrata di nuovo nella casetta della squadra blu, pronta ad allenarsi per dare il meglio di se stessa in vista di sabato prossimo. Mameli, invece, non l'ha presa affatto bene e non ha nascosto la sua amarezza per questa proposta avanzata da Loredana Bertè e accettata a 'mani basse' da parte della produzione del talent show. 'Io ora sto per tutta la settimana con il pensiero di un'altra sfida con Valentina', ha chiosato amareggiato il cantante della squadra bianca.