È stata registrata oggi 29 aprile una nuova puntata dedicata al trono classico di Uomini e donne. Ospiti in studio Teresa Langella e Andrea Dal Corso, tornati da pochi giorni dal loro viaggio a Bali. Insieme a loro era presente anche un'altra coppia nata nella prima parte della stagione del dating show ovvero Sonia Pattarino e Ivan Gonzalez. Sebbene il pubblico avesse fin dall'inizio espresso dei dubbi sui sentimenti dell'ex tronista spagnolo, per il momento tutto procede per il meglio anche tra loro.

Pubblicità

La registrazione agli studi Elios di Roma si è quindi concentrata anche sui tronisti Giulia Cavaglià, Andrea Zelletta e Angela Nasti alle prese con i loro complicati percorsi all'interno del programma. La prima ha confermato l'indecisione tra Manuel e Giulio, mentre l'influencer napoletana ha faticato a trattenere le lacrime per l'assenza di Luca Daffrè.

Uomini e donne anticipazioni: ancora baci per Andrea Zelletta

Secondo le anticipazioni di Uomini e donne del ''Vicolo delle News'', nella registrazione di oggi Andrea ha portato in esterna Klaudia con la quale ha scambiato nuovi baci.

È stata poi la volta di Natalia che, nonostante le imprecazioni della precedente puntata, si è presentata sorridente all'incontro ed ha scatenato i sospetti del tronista sulle reali intenzioni. L'appuntamento all'inizio è stato freddo, ma poi il clima si è fatto più sereno e anche in questo caso è scattato il bacio. Alla vista del nuovo incontro con Klaudia, però, Natalia ha abbandonato lo studio e Zelletta ha deciso di non uscire a riprenderla. Non solo: ha riconfermato di essere stato molto bene insieme a Klaudia.

Pubblicità

La parola è poi passata al trono di Giulia che, al termine della precedente registrazione, era stata protagonista di un duro litigio con Manuel. Lei, infatti, lo aveva rincorso in strada per chiare quanto accaduto in studio e per errore lo aveva chiamato "Giulio".

Registrazione Uomini e donne: Angela in lacrime per Luca

Per rimediare all'errore fatto con Manuel, Giulia ha deciso di invitarlo a casa sua a Torino. Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che l'incontro è andato bene anche se non ci sono stati baci appassionati.

Ma nel capoluogo piemontese la tronista ha invitato anche Giulio e con lui l'attrazione è stata davvero molto evidente. Non solo, la Cavaglià ha deciso di presentare il corteggiatore ad alcuni amici che hanno espresso pareri positivi sul loro rapporto. Al termine della precedente puntata, Luca aveva raggiunto Angela nei camerini ma avevano litigato. Successivamente lei ha deciso di non portare nessuno in esterna, sebbene Alessio avesse organizzato un appuntamento. Quando però quest'ultimo l'ha raggiunta, ha trovato una persona in lacrime, molto provata per il diverbio con Luca.

Pubblicità

A confermare le tensioni con Daffrè è arrivata la decisione del corteggiatore di non presentarsi in studio. La redazione, infatti, gli aveva comunicato che la Nasti aveva preferito scrivergli una lettera anziché tentare il confronto faccia a faccia e lui ha ritenuto tale idea molto infantile. L'assenza di Luca si è sentita durante tutta la puntata, dato che la tronista più volte è scoppiata a piangere.