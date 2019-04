Durante la registrazione del Trono Classico del 29 aprile, le due ragazze sedute sulla poltrona rossa hanno vissuto forti emozioni: Giulia Cavaglià, per esempio, ha fatto un'esterna a Torino sia con Manuel che con Giulio, baciando tutti e due. Angela Nasti, invece, ha pianto tanto per la presa di posizione di Luca Daffrè nei suoi confronti: il giovane, infatti, non ha partecipato alla puntata di oggi dopo le ultime discussioni che ha avuto con la tronista napoletana.

Gaffe di Giulia in esterna: confonde Manuel con Giulio

Il percorso di Giulia Cavaglià a Uomini e donne sta per concludersi: tra qualche settimana, infatti, la ragazza dovrà fare la sua scelta, comunicando a tutti il nome del corteggiatore che preferisce.

Pubblicità

Nel corso della registrazione del Trono Classico che c'è stata il 29 aprile, la tronista è stata brava a non far capire per chi batte di più il suo cuore, se per Manuel o per Giulio.

La torinese, infatti, ha deciso di fare un'esterna nella sua città con entrambi i ragazzi che la stanno corteggiando: con Galiano ci sono stati dei baci a stampo, con Raselli passionali effusioni dopo aver trascorso un pomeriggio con gli amici di lei.

Una piccola curiosità che riporta "Vicolo delle News" in questi minuti, è che la giovane ha chiamato Manuel "Giulio" mentre stavano discutendo in camerino dopo la scorsa puntata: il diretto interessato, si è arrabbiato a tal punto per questa gaff, che ha lasciato la Cavaglià da sola.

Giulia, però, ha precisato di non avere ancora le idee chiare, perciò si prenderà tutto il tempo che ha a disposizione per capire qual è l'uomo che vuole al suo fianco: chi la spunterà tra il timido Manuel e il fumantino Giulio?

Angela divisa tra Alessio e Luca

Non solo Giulia Cavaglià non è ancora pronta per scegliere: anche Angela Nasti sembra fortemente indecisa tra i due corteggiatori che sono rimasti in studio per lei. Se con Alessio le cose vanno benissimo, tanto che lui ha consolato la tronista in un momento di sconforto, è con Luca che c'è stato un brusco stop dopo la scorsa puntata.

Pubblicità

Le anticipazioni sulla puntata che è stata registrata poche ore fa, fanno sapere che Daffrè non era presente in studio dopo due forti discussioni che ha avuto con la napoletana nei giorni precedenti.

Alla redazione che lo invitava a scendere a Roma per leggere la lettera che gli ha scritto Angela, il ragazzo ha risposto che avrebbe preferito che lei lo andasse a trovare nella sua città per avere un confronto occhi negli occhi: lui vuole una donna decisa e non una bambina che anziché parlare, si rifugia dietro ad un figlio bianco.

La Nasti ha reagito male alla presa di posizione di Luca, tanto da non riuscire a trattenere le lacrime quando Maria De Filippi le ha confermato che il veronese ha deciso di non partecipare alla puntata di oggi.