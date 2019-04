Lunedì 29 aprile è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne, quella che il pubblico vedrà su Canale 5 tra un paio di settimane. Le prime anticipazioni che sono trapelate dallo studio, fanno sapere che Andrea Zelletta ha di nuovo creato il panico tra le sue corteggiatrici baciandone due a poco tempo di distanza l'una dall'altra. Natalia e Muriel si sono arrabbiate tanto con il tronista, e la Paragoni ha addirittura lasciato furiosa il programma promettendo di non tornare più. Ospiti di questa puntata sono state due coppie molto amate: Andrea Dal Corso e Teresa Langella, Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino.

Pubblicità

Andrea bacia Klaudia e Natalia: Muriel furiosa

Andrea Zelletta ne ha combinata un'altra delle sue: come raccontano le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne registrata oggi, il tronista si è lasciato andare con due sue spasimanti, facendo arrabbiare parecchio Muriel.

Il "Vicolo delle News", dunque, fa sapere che il pugliese ha portato in esterna sia Klaudia che Natalia e le ha baciate entrambe: con la romana ci sono state effusioni al termine di tutte le due uscite che hanno fatto, con la Paragoni solo nella seconda.

Quando la ex corteggiatrice di Ivan ha visto il ragazzo pericolosamente vicino alla "rivale", non è riuscita a trattenersi ed ha abbandonato lo studio furiosa.

Il pubblico che ha assistito a questa registrazione del Trono Classico, rivela che Andrea non ha seguito Natalia dietro le quinte, anzi ci ha tenuto a ribadire quanto stia bene con Klaudia e quanto gli piaccia il suo modo di fare dolce.

Anche Muriel ha detto di volersi eliminare definitivamente dal programma ma, a differenza della "collega", lei non si è alzata dalla sedia rossa ma è rimasta lì per inveire contro Zelletta e il suo comportamento.

Pubblicità

Teresa e Andrea tornano a U&D più innamorati che mai

La puntata di Uomini e Donne che è stata registrata poche ore fa a Cinecittà, ha visto la presenza in studio di quattro ex protagonisti del Trono Classico molto amati dal pubblico: Maria De Filippi, infatti, ha ospitato due coppie che si sono formate in trasmissione un paio di mesi fa circa.

A tornare per raccontare come vanno le cose tra loro, sono stati: Teresa Langella e Andrea Dal Corso, appena rientrati da un romantico viaggio a Bali, e Ivan Gonzalez con Sonia Pattarino che, a differenza di quello che pensavano i più scettici, stanno ancora insieme e sono tanti felici.

Tornando all'ex tronista napoletana e al fidanzato, anche loro stanno smentendo con i fatti i dubbi che molti fan del programma avevano sull'amore che è sbocciato dopo il "no" di lui al Castello: da quando la ragazza ha deciso di dare un'altra chance al corteggiatore che ha scelto, il loro rapporto è decollato ed oggi i due si mostrano innamorati ed affiatati anche sui social network.