Le avventure della popolare telenovela di origini iberiche “Una vita” scritta dall’autrice Aurora Guerra sono sempre più entusiasmanti. Presto i telespettatori italiani verranno a conoscenza del turbolento passato di Ursula Dicenta. La dark lady dello sceneggiato avrà dei ricordi sulla sua gioventù, precisamente di quando doveva convolare a nozze con un ricco pretendente. L’ex governante grazie all’aiuto dell’investigatore Riera, ripenserà a quando venne ripudiata dalla sua famiglia e dal suo promesso sposo, per aver avuto dei rapporti intimi contro la sua volontà da due criminali.

Riera indaga per Ursula, la madre di Blanca ripensa al suo triste passato

Negli episodi italiani attuali, Ursula ha messo fine all’esistenza della secondogenita Olga per salvare Blanca. Le anticipazioni ci dicono che l’ex governante avendo dei dubbi sull’incisione presente sui corpi di entrambe le figlie, ingaggerà l’investigatore Riera per scoprire l’origine della cicatrice. Quest’ultimo dopo aver condotto delle indagini, rivelerà alla Dicenta che il marchio a forma di croce è lo stemma della famiglia russa Koval, che in passato fu costretta a trasferirsi in Spagna per essersi ribellata allo Zar.

Successivamente Ursula inizierà ad avere dei ricordi sulla sua adolescenza, dato che ripenserà a quando veniva maltrattata dalla madre. Grazie a dei flashback si avrà la conferma che la dark lady è una Koval a tutti gli effetti, perché da bambina parlava in russo. Riera dopo essere stato ad Odessa dirà a Ursula che i suoi familiari avevano organizzato un matrimonio combinato per la loro figlia, con un nobile russo per poter risollevare i loro problemi economici.

La Dicenta ricorda di essere stata abusata, la vendetta di Blanca

La Dicenta pur avendo capito di essere la donna di cui parla il suo detective, perderà le staffe perché si ricorderà soltanto il momento in cui ha dato alla luce le sue figlie, al tal punto da arrivare a minacciare lo stesso.

La moglie di Jaime Alday si scaglierà contro Riera approfittando del fatto che ha intrapreso una relazione sentimentale segreta con la sua domestica Carmen. Con il passare dei giorni, l’ex istruttrice verrà scossa da un improvviso ricordo, dato che dopo aver ascoltato le parole di Riera, si scoprirà che vent’anni fa avrebbe dovuto diventare la moglie di Aleksander Makarov su richiesta dei suoi genitori. Ursula ricorderà anche una terribile scena, precisamente quando dopo essere stata abusata da due malviventi mentre attendeva il suo promesso sposo, fu cacciata di casa dal padre.

A quel punto Ursula rimasta da sola, si trovò costretta a separarsi dalle sue figlie a causa della misere condizioni in cui versava, visto che abbandonò Olga nel bosco delle dame all’età di cinque anni, e rinchiuse Blanca nella clinica psichiatrica. Gli spoiler rivelano che quest’ultima non appena scoprirà il vero motivo che ha spinto sua madre a non crescere lei e la sorella, si vendicherà. La moglie di Samuel certa che Ursula ha intenzione di rubare suo figlio quando verrà al mondo, le farà fare i conti con il suo sconvolgente passato.