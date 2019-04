Domenica 28 aprile Ambra Angiolini è stata ospite nel salotto di Mara Venier. Chi conosce l'attrice romana sa benissimo che Ambra non ama esporsi molto sulla sua vita privata, ma ieri a Domenica In ha tirato fuori qualcosa in più a riguarda della sua vita privata. Nonostante il suo grande sforzo alcuni haters non hanno affatto gradito il suo modo di porsi e sui social hanno scritto dei commenti al vetriolo sull'attrice.

Nel corso dell'intervista la Angiolini è sembrata piuttosto spigliata ed ha cercato di rispondere a tutte le domande della conduttrice, anche a quelle più personali.

Per esempio, durante le "foto del cuore" Ambra ha raccontato alcuni anedotti legati alla sua famiglia e alla sua maternità. In merito alla fine del matrimonio con Francesco Renga, l'attrice ha fatto capire di essere rimasta in buoni rapporti con il suo ex marito per il bene che li lega ai loro figli. Addirittura, quando Ambra ebbe la scelta di poter tornare a Roma, scelse di non allontanarsi troppo in modo da tenere i suoi figli vicini al papà.

Sulla vicenda legata al matrimonio con Massimiliano Allegri, Ambra Angiolini ha fatto chiarezza ed ha rilasciato delle dichiarazioni importanti.

L'ex ragazza di Non è la Rai ha ammesso: "Se a 42 anni decidi di far tornare gli occhi a cuoricini ne deve valere la pena". Sulla scia di queste dichiarazioni, Ambra ha svelato che non vuole sposare il suo attuale compagno perché nella vita non vuole che venga accostata ad essere la 'moglie di'.

Nonostante la sincerità di Ambra Angiolini, alcuni utenti non hanno apprezzato il modo di fare dell'attrice. In particolare sulla profilo Instagram di Mara Venier sono arrivati dei commenti negativi sulla Angiolini.

"Ambra era stupida e antipatica già dai tempi di Non è la Rai, oggi ha confermato di non essere cambiata", "Ma quanto è superba Ambra": questi sono solo alcuni dei commenti di dissapunto. Sia Ambra Angiolini che Mara Venier hanno deciso di scegliere la via del silenzio, senza replicare agli insulti di alcuni haters.

Massimiliano Allegri da Fazio parla della questione 'nozze'

Nel primo pomeriggio Ambra Angiolini è stata ospite a Domenica In, mentre nel prime time di Rai1, libero dagli impegni professionali, Massimiliano Allegri si è raccontato a Che tempo che fa: durante l'intervista l'allenatore della Juventus ha parlato a cuore aperto senza troppi peli sulla lingua e, sulla questione delle nozze con la sua compagna, Allegri ha scherzosamente smentito Ambra Angiolini.

Infatti il tecnico toscano ha detto che lui e Ambra si sono già sposati il giorno del loro primo incontro durante un uscita al cinema: "Noi ci siamo sposati appena ci siamo visti. Lei è una persona eccezionale". Ovviamente si è trattato di un simpatico modo di dire che, anche se non arrivassero mai al matrimonio, i due si considerano come se fossero sposati.