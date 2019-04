Oggi 29 aprile torna in onda nel pomeriggio di canale 5 una nuova puntata di Uomini e donne, dedicata come ogni inizio settimana, al trono over. Stando alle anticipazioni, nella puntata odierna i fan del dating show di Maria De Filippi assisteranno ad una violenta lite tra due cavalieri. Protagonisti dello scontro saranno Michele e Armando che, stando agli spoiler, discuteranno animatamente a causa di Simona arrivando quasi alle mani. Lite anche tra Gemma e Tina, con l'opinionista che non vorrà far entrare in studio l'acerrima 'nemica', costringendo la conduttrice ad intervenire per calmare gli animi.

Uomini e donne, anticipazioni puntata di oggi: Armando e Michele sfiorano la rissa

Stando a quanto riportato sul sito 'Il Vicolo delle news' riguardante quanto avvenuto nell'ultima registrazione del trono over, tra Armando e Michele ci sono state scintille in studio. Il tutto verrà messo in onda nella puntata di questo pomeriggio a partire dalle 14,45 su canale 5 e dove capiremo cosa è successo tra i due cavalieri tra i quali, già da tempo, non scorre buon sangue. Ad accendere gli animi, è stata una confessione di Simona, che ha rivelato ad Armando di aver ricevuto un messaggio spinto da parte di Michele.

Il cavaliere si giustificherà in puntata, dicendo che le frasi incriminate sono state scritte su richiesta di Simona la quale però, non riuscirà a chiarire la questione, raccontando solo mezze verità. La discussione tra i due cavalieri proseguirà, tanto che Armando segnalerà che Michele ha intrattenuto conversazioni piccanti su Instagram, con una 24enne, scatenando la rabbia di Michele. Dalle anticipazioni si viene a sapere che i due arriveranno quasi alle mani.

Trono over, lite tra Gemma e Tina

Quella tra Armando e Michele non è l'unica rissa sfiorata a Uomini e donne.

Come di consueto, anche Tina e Gemma non se le sono mandate a dire, tanto che l'opinionista ha raggiunto la dama torinese dietro le quinte, tentando di impedire il suo ingresso in studio. Sarà Maria De Filippi ad intervenire per calmare gli animi e, dagli spoiler sulla puntata in onda oggi pomeriggio, veniamo a sapere che un nuovo cavaliere giungerà in trasmissione per fare la conoscenza di Gemma. La Galgani però, non sembrerà interessata a fare la conoscenza del nuovo corteggiatore. Animi accesissimi nello studio di Uomini e donne e, da quanto riportano gli spoiler sull'ultima registrazione, assisteremo ad altre liti nel corso delle prossime puntate che andranno in onda nel pomeridiano di canale 5.