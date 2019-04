Per tutto il fine settimana sul web e sui social non si è fatto altro che parlare del tanto chiacchierato bacio che due ragazze di Caltanissetta si sono scambiate nel momento in cui stavano per scattare una foto con il vice-premier Matteo Salvini. Uno scatto che ha fatto subito il giro della rete, al punto che il sito web 'Open', diretto da Enrico Mentana, ha intervistato in esclusiva le due ragazze protagoniste della foto, per chiedere loro il motivo di tale gesto.

Matilde e Gaia si baciano in presenza di Salvini: la foto fa il giro del web

Per chi non avesse avuto modo di vedere la foto 'incriminata', Gaia e Matilde dopo aver partecipato ad un comizio che si stava tenendo a Caltanissetta in vista delle elezioni amministrative, su esortazione di Matteo Salvini hanno scattato una fotografia, ma proprio nel momento in cui bisogna sorridere per lo scatto, ecco che si sono scambiate un bacio appassionato, il quale ovviamente non è passato inosservato anche agli occhi del vicepremier.

Pubblicità

Intervistate da Open, Gaia e Matilde hanno rivelato che dopo la richiesta di Salvini di scattare una foto, non hanno resistito e in quel momento hanno deciso di dare il via alla loro provocazione, ignare del fatto che tale gesto sarebbe finito in prima pagina su tutti i giornali online.

Le due ragazze, che ammettono di essere molto timide nella vita di 'tutti i giorni', hanno dichiarato che il loro gesto è stato assolutamente provocatorio nei confronti del vice-premier, una sorta di risposta al tanto chiacchierato Congresso delle Famiglie di un mese fa, tanto voluto dalla Lega di Salvini, dove venivano messi in discussione i diritti delle persone omosessuali.

'Quel bacio era una protesta', hanno dichiarato

Matilde e Gaia hanno ribadito che, seppur sia passato del tempo da quel Congresso delle Famiglie, hanno voluto far sentire il loro dissenso, convinte del fatto che sia importante battersi per sostenere i propri diritti. Le ragazze protagoniste del bacio dello 'scandalo', però, hanno precisato di non essere fidanzate, ne tantomeno omosessuali ma si dichiarano bisessuali.

E nel momento in cui la foto che la vedeva protagoniste è diventata virale in rete e sui social, le due ragazze hanno ammesso che proprio non se lo aspettavano.

Pubblicità

'Siamo due ragazze estremamente timide, ma in questo caso nessuno imbarazzo', hanno dichiarato ad Open, ammettendo che in questi giorni sui social hanno ricevuto un bel po' di commenti positivi da parte di persone che hanno apprezzato e condiviso il loro gesto. Non sono mancati però anche i commenti negativi. 'Ammetto di averne letti anche di poco carini e gentili, ma non fa niente. Per noi quel bacio era una protesta', hanno chiosato le ragazze.