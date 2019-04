Questo pomeriggio si è tenuta una nuova registrazione del trono classico di Uomini e donne. Maria De Filippi ha deciso di iniziare dal trono di Andrea, per poi passare a Giulia ed infine ad Angela. Per la tronista queste ultime puntate non sono state molto semplici, dato i continui scontri con la Cavaglià. Anche durante quest'ultima registrazione, la Nasti non ha saputo trattenere le lacrime, ma questa volta a causa del corteggiatore Luca Daffrè che non si è presentato alla registrazione e con cui la ragazza ha avuto alcuni disguidi nel corso della settimana.

Luca e Angela litigano subito dopo la scorsa registrazione

Dopo aver parlato del percorso di Giulia, Maria de Filippi si concentra sul trono di Angela. L'unico corteggiatore presente in studio per lei è Alessio, Il percorso della tronista inizia con il vedere il dopo puntata in cui Luca Daffrè va da lei in camerino per chiarire i disguidi avuti durante la registrazione. I due però, non riescono a trovare un punto d'incontro, ma anzi continuano a litigare incessantemente ed e il corteggiatore va via.

La ragazza decide così recarsi in albergo da lui per avere un nuovo confronto, ma le incomprensioni non si placano. La Nasti va via piangendo sconfortata e dice alla redazione di non voler fare l'esterna con nessuno dei suoi corteggiatori perchè non è dell'umore adatto.

Alessio le aveva organizzato un'uscita con i sui amici, però vede la tronista disperata al'interno del camerino e non ancora pronta. Lei inizia a raccontare a lui quanto successo con Daffrè e rivela che non se la sente di fare l'esternai perchè non penserebbe a lui.

Alessio decide di essere comprensivo e accettare la cosa con molta tranquillità. La tronista però, dopo poco inizia a sentirsi in colpa e chiede di farlo richiamare ed i due escono così in esterna.

Uomini e Donne, Daffrè non si presenta in studio

Daffrè non si presenta all'interno degli studi televisivi di Uomini e Donne nel corso della registrazione di oggi 29 aprile. Maria dice che la redazione ha comunicato al corteggiatore che la tronista non voleva incontralo, ma che gli aveva scritto una lettera che lui avrebbe dovuto leggere recandosi a Roma.

Il ragazzo, però, si rifiuta, affermando di volere accanto a se una donna che gli dice le cose di persone e non attraverso le lettere. Luca manda così un messaggio ad Angela spiegando i motivi per cui non si è presentato in studio. Nel corso della registrazione, la donna si lascia andare ad un pianto ed una volta finita la puntata va subito via. La presentatrice cerca di far notare al corteggiatore Alessio che la Nasti ci tiene molto a Luca e lui conferma di esserne a conoscenza.