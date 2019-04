La quinta puntata di Ballando con le Stelle è stata caratterizzata da tantissime emozioni e colpi di scena. Dopo il lieve malore in diretta di Raimondo Todaro, va segnalato un nuovo botta e risposta tra Suor Cristina e Ivan Zazzaroni.

Durante la puntata di sabato 27 aprile la religiosa è tornata ad esibirsi nel dance show di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Ricordiamo che la scorsa settimana Suor Cristina per la settimana santa è tornata in convento per le celebrazioni di Pasqua, registrando la sua performance e scatenando qualche malumore di troppo tra i giurati.

Nel corso della puntata di ieri, finalmente è avvenuto il contatto tra la ballerina ed il suo maestro Stefano Oradei. Al termine dell’esibizione però è andato in scena l’ennesimo confronto tra la concorrente e la giuria. Ivan Zazzaroni ancora una volta ha punzecchiato la ballerina, ribadendo il motivo per cui la scorsa settimana ha deciso di non votare la suora. A quel punto Cristina Scuccia ha deciso di replicare alle accuse, citando una frase di Pablo Neruda: “Lentamente muore chi è schiavo dell’abitazione”.

La religiosa ha ammesso di essere stata chiara fin dall’inizio con la produzione come avrebbe ballato ed i vertici di Ballando avevano dato il via libera. Incalzata dal giurato, Suor Cristina ha detto: “Ho un abito importante, non posso strusciarmi su di lui”. In un secondo momento, la concorrente del dance show ha dichiarato di non avere nessun problema ad essere eliminata dal programma se il suo modo di ballare non piace: “Posso andare via anche subito”. A riportare la calma nello studio ci ha pensato la padrona di casa con l’eleganza che la contraddistingue da sempre. Il battibecco tra Ivan Zazzaroni e Suor Cristina si è concluso con un bellissimo abbraccio tra i due.

Suor Cristina: ‘Sono una rivoluzionaria’

Suor Cristina attraverso un’intervista rilasciata a Il Giornale ha ammesso di sentirsi una suora rivoluzionaria. La religiosa è convinta che solo in Italia non riescono a capire il suo modo di esprimersi. La concorrente di Ballando infatti, ha confessato di essere stata in Brasile e di non aver trovato molti ostacoli così come nella nostra Nazione: “Fuori è normale trovare una suora o un prete che cantano o ballano su un palcoscenico”.

