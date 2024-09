Botta e risposta social tra Deianira Marzano e il presunto fidanzato di Julia Roccuzzo, tentatrice di Temptation Island. Tutto è nato da una segnalazione riportata dalla blogger in cui si sostiene che la 27enne di Cuneo sarebbe impegnata in una relazione stabile, ma all'interno del programma si comporterebbe da single. Dal canto suo, l'uomo in questione ha negato categoricamente: "Solo amicizia tra uomo e donna".

Julia Roccuzzo, parla il presunto fidanzato: 'È arrivata in tv single'

Tra le 13 tentatrici di Temptation Island c'è anche Julia Roccuzzo, una bodybuilder che vive a Cuneo ma è originaria di Enna.

All'interno del villaggio dei fidanzati, la 27enne si è calata subito nel ruolo di tentatrice, ma sui social è scoppiata una polemica poiché gira voce che non sia single.

In seguito alle diverse segnalazioni sulla situazione sentimentale di Julia, il presunto fidanzato ha deciso di intervenire per mettere a tacere il gossip: "Che l'esperta di Gossip si informasse meglio. Se nel 2024 non conoscete l'esistenza dell'amicizia tra uomo e donna, non è un problema nostro. Sono felice che la mia atleta, di cui sono anche consulente d'immagine, sia arrivata in tv completamente single e libera di avere altre relazioni".

La replica di Marzano

Alla smentita del presunto fidanzato di Julia Roccuzzo è seguita la replica di Deianira Marzano: "Il fidanzato della tentatrice dice di essere solo un amico, ma le prove, che sono tante, raccontano tutta un'altra storia.

Se è contento così, a quanto pare gli piace essere preso in giro".

In precedenza, la blogger aveva riportato diverse segnalazioni in cui si vedeva la 27enne in compagnia di quest'uomo. A tal proposito Marzano ha commentato: "La signorina è in una relazione stabile, ma continua a comportarsi come fosse single". Ma non è tutto perché, alcuni follower che hanno preferito restare anonimi, hanno rivelato che Julia e il compagno hanno rimosso dal proprio account tutte le foto di coppia prima che lei partisse per la nuova avventura televisiva.

Il regolamento di Temptation Island

Temptation Island prevede delle regole rigide da rispettare: in primis, le coppie che inviano la candidatura al programma per partecipare non devono essere sposate con rito civile e/o religioso valido in Italia, ma possono convivere. Inoltre, non devono avere figli in comune con il partner che s'intende mettere alla prova.

Per quanto riguarda i tentatori e le tentatrici, invece, non c'è nessuna regola che indica che debbano essere single, ma ci si affida alla buona volontà di ogni singolo partecipante.