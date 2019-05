Nel corso della puntata di ieri del Grande Fratello 16 numerosi sono stati gli episodi degni di nota. Tra questi, quello che ha generato maggiore scalpore è stato quello relativo allo scontro tra Barbara D'Urso e il concorrente Daniele. A inizio puntata, infatti, la presentatrice ha immediatamente toccato la questione. La D'Urso ha radunato i ragazzi in salotto e poi ha mostrato loro delle clip inerenti quanto accaduto in settimana. I video riguardavano lo scontro tra Daniele e Cristian e le conseguenti frasi omofobe del primo verso il secondo.

Nell'apprendere tali dichiarazioni, Barbara D'Urso è entrata in casa attraverso lo schermo ed ha pesantemente redarguito Daniele. La conduttrice lo ha informato dell'esistenza di un'ammonizione ufficiale nei suoi confronti e poi ha detto: "Daniele, non finisce qui".

Barbara D'Urso perde il controllo e mortifica Daniele per le frasi omofobe contro Cristian

La conduttrice del Grande Fratello 16, e di tante altre trasmissioni Mediaset, lotta da anni contro la violenza sulle donne e l'omofobia. Per questo motivo, c'era d'aspettarsi che, nel momento in cui si fosse verificato un caso riguardante uno di questi due temi, la donna avrebbe perso le staffe.

Prima di procedere con le dinamiche intrinseche alla puntata, infatti, la D'Urso ci ha tenuto ad affrontare questa importante tematica. Lady Cologno, dopo aver mostrato i filmati in cui Daniele ha chiamato "Checca isterica" Cristian, ha mortificato in diretta il colpevole dicendogli che a causa di gente come lui alcune persone arrivano anche a compiere gesti estremi. Per questo motivo, anche se la sua frase fosse stata pronunciata con leggerezza o per gioco, il comportamento non è assolutamente in linea con le sue politiche personali e quelle del Grande Fratello.

L'avvertimento della D'Urso: 'Non finisce qui'

Daniele ha provato a giustificarsi ma la padrona di casa non gli ha lasciato molto spazio per farlo.

La donna, con atteggiamento alquanto irritato, si è semplicemente limitata a dire di aver provveduto ad ammonire il concorrente. Poi ha voluto chiarire ulteriormente la situazione dicendo che nel caso in cui qualcun altro si fosse reso protagonista di situazioni simili le conseguenze sarebbero state molto più drastiche di adesso. L'avvertimento di Barbara D'Urso è arrivato forte e chiaro a tutti, specie a Daniele. Nel caso in cui il messaggio non fosse stato alquanto esaustivo, la padrona di casa ha anche aggiunto: "Daniele, non finisce qui":

Il ragazzo è rimasto assolutamente senza parole mentre il pubblico non ha fatto altro che applaudire e mostrarsi d'accordo con la conduttrice.