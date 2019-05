La scelta dei protagonisti del Trono Classico di Uomini e donne si avvicina eppure le idee di alcuni di loro appaiono ancora molto confuse. La registrazione effettuata il 29 aprile ha confermato che la sola Angela Nasti potrebbe avere una chiara preferenza per Luca Daffrè: l'assenza di quest'ultimo dallo studio, dopo il litigio al termine della precedente registrazione, ha scatenato una reazione inaspettata nella napoletana che ha faticato a trattenere le lacrime per tutta la durata delle riprese.

Pubblicità

Andrea Zelletta e Giulia Cavaglià, invece, sono apparsi ancora molto lontani dalla decisione pur avendo ormai ridotto il campo ad un ristretto numero di corteggiatori e corteggiatrici.

Uomini e donne anticipazioni: nuovi baci per Andrea Zelletta

Le anticipazioni di Uomini e donne rese note dal portale Isa e Chia segnalano le esterne di Andrea con Klaudia Poznanska e Natalia Paragoni. Con la prima le cose sono andate molto bene fin dall'inizio tanto che tra loro è subito scattato il bacio. Natalia, invece, è stata raggiunta in albergo dal tronista e lui si è trovato davanti ad una ragazza vestita di tutto punto che l'ha sorpreso.

Andrea, infatti, ha espresso i suoi dubbi sulle vere intenzioni della Paragoni che in studio è spesso arrabbiata ma poi in esterna cambia atteggiamento. Dato che le due esterne non hanno chiarito le idee di Zelletta, lui ha chiesto di poter rivedere sia Klaudia che Natalia. E in questo caso le cose sono andate bene anche con la Paragoni dato che, in giro per le strade di Roma, è scattato il bacio. In studio, però, la corteggiatrice è rimasta delusa nel vedere lo stesso gesto romantico anche con Klaudia, motivo per cui è corsa fuori e non è stata seguita da Andrea.

Pubblicità

Rimasto seduto nella sua poltrona, il tronista ha ammesso di essere stato molto bene insieme alla Poznanska mentre ha lanciato diverse frecciatine a Muriel, ritenuta finta per le sue eccessive esternazioni.

Trono Classico Uomini e donne: l'errore di Giulia

Passando al trono di Giulia Cavaglià, le anticipazioni di Uomini e donne partono dal faccia a faccia tra la tronista e Manuel al termine della precedente registrazione. Lei lo aveva seguito in strada per chiarire ma alla fine aveva commesso un errore imperdonabile, chiamandolo "Giulio".

Per rimediare alla situazione, lei lo ha invitato a Torino, facendolo entrare anche a casa sua. Qui l'incontro è andato bene, anche se non ci sono stati nuovi baci. Ma, se in un primo momento lui sembrava abbastanza soddisfatto, poco dopo è rimasto deluso nello scoprire che anche Giulio è stato invitato a Torino. Qui lei gli ha fatto conoscere alcuni amici, permettendogli di entrare nella sua quotidianità. E con Raselli i baci appassionati sono stati tanti, causando l'indignazione di Manuel. In realtà anche Giulio è rimasto deluso per l'incontro di Giulia e Manuel ma è apparso evidente che i favori della torinese al momento sono tutti verso il "sosia" di Celentano.