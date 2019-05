Nella nuova registrazione del trono classico di Uomini e donne avvenuta ieri 29 aprile è successo un po' di tutto come rivelano le anticipazioni fornite dal sito 'Il Vicolo delle news'. In puntata erano presenti Teresa e Andrea e Ivan e Sonia, i quali hanno raccontato come sta procedendo tra loro. Ad animare lo studio i pianti e le discussioni tra tronisti e corteggiatori come il caso di Angela Nasti che in lacrime ha preso atto dell'assenza di Luca Daffrè in puntata. La giovane, dopo l'eliminazione di Fabrizio della scorsa registrazione, è rimasta in studio con Alessio.

Caos anche per quanto riguarda Andrea Zelletta, con il tronista che bacia sia Klaudia che Natalia, con quest'ultima che esce e abbandona il programma di Maria De Filippi.

Uomini e donne, anticipazioni: Luca assente, Angela in lacrime

Stando a quanto riportato sul sito 'Il Vicolo delle news', dopo l'ultima registrazione di Uomini e donne, Luca è andato nei camerini per chiarire con Angela, ma i due non sono riusciti a trovare un punto di incontro. In seguito è la Nasti a raggiungere il corteggiatore in albergo, ma anche qui non sono riusciti a chiarire, tanto che la tronista, amareggiata ha dichiarato alla redazione di non voler più incontrare nessuno dei pretendenti.

In lacrime e disperata, Angela viene raggiunta da Alessio, con il quale alla fine accetta di uscire in esterna. Durante la registrazione del 29 aprile, la Nasti viene a conoscenza del fatto che Luca Daffrè ha deciso di non presentarsi in studio e ciò la manda ancor più nello sconforto, tanto che anche in puntata, si lascia andare alle lacrime.

U&D, anticipazioni registrazione del 29 aprile: Luca tornerà da Angela?

Stando a quanto ci riportano gli spoiler sulla nuova registrazione del trono classico, Angela è particolarmente colpita dall'assenza di Luca in puntata, anche dopo aver saputo che il giovane ha dichiarato di voler avere accanto a sé una donna e non una ragazzina.

Le sue lacrime sono il segnale che la 19enne è molto attratta dal corteggiatore come ha puntualizzato anche Maria De Filippi all'altro corteggiatore Alessio. Staremo a vedere se la Nasti deciderà di andare a riprendere Daffrè in settimana. Nel frattempo, dalle anticipazioni, veniamo a sapere che non solo il trono della Nasti sembra essere nel caos, anche per Andrea Zelletta c'è molta confusione. Il giovane pugliese sembra sempre più indeciso tra Klaudia e Natalia, con le quali è uscito per ben due volte in esterna.

Come al solito le ha baciate entrambe ed ancora una volta Natalia si è infuriata con il tronista ed ha abbandonato lo studio di Uomini e donne.

In attesa di sapere altre novità riguardanti l'ultima registrazione di Uomini e donne, ricordiamo che quanto accaduto il 29 aprile, verrà trasmesso su Canale 5 nel corso delle prossime settimane.