Dalle 21:40 circa è iniziata la quarta puntata del Grande Fratello 16. Dopo l’apertura, Barbara D’Urso ha ripreso Daniele Dal Moro per una frase ritenuta omofoba ai danni di Cristian Imparato. Tutto è iniziato al termine della scorsa puntata a causa di una nomination fatta da Cristian nei confronti dell’imprenditore veronese. Daniele a quanto pare, sembra non aver affatto digerito la nomination poiché convinto che fosse arrivata per un motivo banale. Dopo un duro battibecco, Dal Moro durante una chiacchierata confidenziale con Valentina Vignali ha etichettato il suo coinquilino con il termine ‘ch...’.

Ovviamente l’insulto non è passato inosservato ai tanti telespettatori del reality che fin da subito hanno chiesto la squalifica del ragazzo. Anche la cestista una volta ascoltato lo sfogo di Daniele ha cercato di tapparle la bocca con la mano.

In realtà poche ore prima della diretta, Daniele Dal Moro ha ripetuto l’insulto. Questa volta il gieffino ha definito Cristian una ‘ch... isterica’ durante una chiacchierata con Martina Nasoni. Nel corso della quarta puntata era inevitabile che la conduttrice non parlasse dell’argomento, visto che da sempre si batte contro il bullismo e l’omofobia. Barbara D’Urso è apparsa piuttosto alterata e si è scagliata contro Daniele.

Barbara D’Urso su tutte le furie

La padrona di casa nel trattare l’episodio accaduto a Cristian Imparato è andata su tutte le furie. L’avvertimento di Barbara D’Urso nei confronti di Daniele Dal Moro è stato abbastanza chiaro: “Non tollero queste cose. Se dovesse accadere un’altra volta anche solo per gioco, sarete puniti”. Le parole della conduttrice hanno chiamato in causa tutti i concorrenti del GF 16, anche se in particolare erano riferite al veronese. Dunque per il momento Daniele Dal Moro anche se ammonito, rimane a tutti gli effetti un concorrente della sedicesima edizione del Grande Fratello. Ricordiamo però che è ancora aperto il televoto per i nominati della serata.

La reazione di Cristian: ‘Non hai le p...'

Cristian Imparato dopo aver visto la clip che lo riguardava, non ha reagito nel migliore dei modi. Il giovane palermitano in preda ad una crisi di nervi è sembrato piuttosto agitato. L’ex vincitore di Io Canto ha iniziato ad urlare contro il suo coinquilino: “Non mi dice le cose in faccia perché non ha le pa...”. Inoltre, Cristian ha rivelato in diretta di aver sofferto molto quando frequentava le medie per i commenti dei suoi compagni di scuola. A calmare Imparato ci ha pensato Francesca De Andrè.

Ma anche quest’ultima è finita più volte nel mirino del web per aver agito in modo sbagliato contro i suoi coinquilini, soprattutto nei confronti di Alberico Lemme.