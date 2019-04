Nelle prossime puntate del famoso dating show di Mediaset, condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, vedremo delle novità che riguarderanno il trono classico. Nell'ultima registrazione, avvenuta il 29 aprile e in onda nei prossimi giorni, vedremo ancora una volta al centro dell'attenzione il tronista Andrea Zelletta alle prese con le sue corteggiatrici. Secondo le anticipazioni che trapelano in rete, pare che il cavaliere abbia baciato le due troniste Klaudia e Natalia in poco tempo. Le sue corteggiatrici, tra cui Natalia stessa e Muriel si sono infuriate con il cavaliere, tanto che Natalia ha addirittura lasciato furiosa il programma promettendo di non tornare mai più.

Pubblicità

Anticipazioni Uomini e Donne: Natalia lascia lo studio infuriata

Secondo gli spoiler che troviamo in rete, questa volta Andrea Zelletta l'ha combinata davvero grossa con le sue corteggiatrici. Infatti, pare che il cavaliere abbia baciato le due troniste Klaudia e Natalia a distanza di poco tempo, scatenando l'ira delle sue spasimanti. Durante il corso della registrazione ieri, Andrea ha portato in esterna sia Natalia che Klaudia, finendo col baciarle entrambe. Soprattutto il bacio di Andrea con Klaudia ha suscitato ovviamente l'ira di Natalia, gelosa del fatto di avere una rivale.

La ragazza non è riuscita a trattenersi ed ha lasciato infuriata lo studio, promettendo di non tornare mai più.

Il cavaliere non ha seguito Natalia dietro le quinte, anzi ha affermato di essere felice assieme a Klaudia, grazie al suo modo di essere dolce. Anche la tronista Muriel ha deciso di lasciare definitivamente il programma. Ciò nonostante, a differenza di Natalia, lei ha deciso di rimanere in studio per scagliarsi contro il comportamento assunto dal tronista.

Anticipazioni U&D: Angela Nasti piange per Luca Daffrè

La registrazione agli studi Elios di Roma si è concentrata anche sui tronisti Giulia Cavaglià e Angela Nasti. Giulia, nel corso della precedente registrazione, era stata al centro di un'accesa discussione con Manuel.

Pubblicità

La tronista, infatti, lo aveva rincorso in strada per cercare di spiegare quanto accaduto in studio, chiamandolo per errore "Giulio". Per rimediare, Giulia aveva invitato Manuel a casa sua, risolvendo la situazione, ma senza nessun bacio.

Per quanto riguarda invece la tronista Angela Nasti, durante l'ultima registrazione del programma, aveva litigato con Luca Daffrè dietro le quinte dello studio, al punto da non portare nessuno in esterna. Il corteggiatore ha deciso di non presentarsi in studio per la registrazione del 29 aprile.

Questo perché la redazione ha fatto sapere a Luca che Angela, anziché chiarire direttamente la questione con il cavaliere, ha preferito scrivergli una lettera, cosa che Luca ha considerato infantile. Ciò nonostante Angela, durante la registrazione, non è riuscita a trattenere le lacrime, scoppiando a piangere addirittura più volte per via dell'assenza del tronista.