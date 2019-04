Le anticipazioni de “Il Segreto” della prossima settimana si preannunciano ricche di colpi di scena. La protagonista Elsa Laguna, che ha già conquistato milioni di telespettatori per poter smascherare Antolina, si farà trattare come una schiava dalla stessa. Hipolito Miranar invece non riuscirà a stare tranquillo, dato che farà fatica a nascondere la sua agitazione dopo aver appreso che in Svizzera, dove si trova sua moglie Gracia, non ha mai smesso di nevicare.

Adela soffre di attacchi di panico, Raimundo litiga con Maria

Nelle puntate che andranno in onda in Italia dal 6 al 12 maggio 2019, Elsa comunicherà a Don Anselmo di essere ritornata a Puente Viejo per rimanerci.

Intanto tutti gli abitanti (compreso Isaac) saranno dalla parte di Antolina. Successivamente Meliton raccoglierà delle provviste per la Laguna con la collaborazione dei compaesani. Quest’ultima, dopo aver avuto il sostegno del sergente, pur avendo commesso un furto alla locanda dei Castaneda, riceverà la visita di Fè. Fernando si difenderà dicendo a Maria e Raimundo che a rapire Emilia e Alfonso sono stati gli uomini del defunto generale Perez De Ayala. In seguito il Mesia ordinerà a Prudencio di controllare tutti i movimenti dell’Ulloa, perchè nutre dei sospetti sul suo conto.

Il figlio del defunto Olmo dirà all’Ulloa e alla nipote che la soluzione per salvare i due ex locandieri è quella di vendere le proprietà di Francisca, per poter pagare il riscatto. Nel frattempo Adela confesserà ad Irene e Julieta di essere spessi sorpresa da degli attacchi di panico. In seguito la Campuzano si mostrerà profondamente delusa dopo aver parlato al telefono con Anacleto, che le dirà di perfezionare i suoi articoli. Dopo essersi rifiutata di alloggiare a casa di Fé, Elsa farà perdere le sue tracce.

In realtà la sorella di Jesus si nasconderà in una baracca abbandonata situata nel bosco e subito dopo riceverà la visita di Isaac. Quest’ultimo dopo essere rientrato a casa chiederà ad Antolina di aiutare la Laguna. Raimundo non avrà nessuna intenzione di accettare la condizione di Fernando, entrando in contrasto con Maria. Onesimo proporrà a Paco Del Molino di consentire ai cinesi di acquistare l’attività di pompe funebri. La Uriarte rivelerà a Fè di essere andata a trovare di nuovo Pilar a Las Lagunas.

Elsa vive da Isaac e Antolina, Hipolito in ansia

Antolina su richiesta del marito chiederà ad Elsa di trasferirsi nella loro abitazione. Quest’ultima non appena verrà a conoscenza che in paese sono iniziate a circolare altri pettegolezzi sul suo conto, accetterà l’aiuto della sua ex ancella. Raimundo, dopo l’iniziale titubanza, darà il consenso a Fernando di agire secondo i suoi piani. Mauricio verrà a conoscenza che l’Ulloa nasconde la Montenegro nelle segrete della villa. Purtroppo il fratello di Saul porterà una bruttissima notizia, cioè che non potranno ricevere in tempo i soldi per consentire ad Emilia e Alfonso di tornare in libertà.

Elsa si vedrà costretta a fare la serva per poter vivere sotto lo stesso tetto con Antolina e Isaac. Severo chiederà ad Anacleto di scrivere nel loro giornale la notizia del processo contro Eustaquio Molero, pur essendo a conoscenza che lo stesso si potrebbe vendicare. Hipolito starà in ansia per la moglie dopo aver appreso che in Svizzera sta ancora nevicando. Julieta, dopo essere stata accusata di infedeltà da Pilar, rassicurerà Saul, Severo, e Carmelo, mettendoli al corrente del piano che hanno architettato lei e la donna. Consuelo si rifiuterà di dire a Marcela a cosa è dovuto il suo buon umore. Quest’ultima nonostante il silenzio dell’anziana penserà che la donna sia felice per Isaac ed Elsa. A quel punto la Del Molino deciderà di vederci chiaro chiedendo delle spiegazioni al marito Matias. In seguito Antolina si scaglierà contro Elsa per non aver eseguito i suoi ordini nel migliore dei modi. Quest’ultima intanto approfitterà della situazione per poter trovare degli indizi che possano dimostrare la colpevolezza della sua ex ancella. Purtroppo la Laguna non entrerà in possesso di nulla, invece Prudencio si sentirà in colpa per non essere riuscito ad ottenere i soldi per pagare il riscatto dei genitori di Maria. Infine arriverà una notizia rassicurante ai Miranar, perché Gracia riuscirà a raggiungere le Alpi.