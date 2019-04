Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono ritornati insieme. Gli indizi sulla rappacificazione della coppia più amata del mondo dello spettacolo è arrivata direttamente dai due diretti interessati. Da qualche settimana a questa parte i rumors davano per certo il ritorno di fiamma tra i due ex coniugi, ma da entrambe non era mai arrivata nessuna conferma. Tuttavia Belen e Stefano erano stati pizzicati in più occasioni insieme. Anche la stessa showgirl, tramite un’intervista rilasciata a Verissimo, si era fatta sfuggire di aver dato una seconda possibilità al suo ex marito.

Dopo le varie voci finalmente è arrivata la conferma che tutti i fan aspettavano. In occasione della vacanza di Pasqua entrambi i conduttori, liberi da ogni impegno professionale, hanno scelto di volare in Marocco. La prima foto che certificava la vacanza insieme dei due ex coniugi è stata postata dall’ex ballerino di Amici ed immortalava la Rodriguez con il piccolo Santiago. La didascalia non lasciava alcun dubbio: “Le mie persone preferite”.

In seguito alla dedica di Stefano, è arrivato il messaggio di Belen.

La showgirl argentina ha pubblicato una foto di suo marito in cui le ha scritto della parole dolcissime: “Resta per sempre”. Nella giornata di ieri la coppia De Martino-Rodriguez ha pubblicato un video di coppia. Nella clip compaiono i due diretti interessati intenti a scambiarsi un bacio appassionato. A poche ore dalla pubblicazione del video i fan sono andati letteralmente in delirio.

Stefano De Martino dedica speciale a Belen: ‘Solo tu’

Il video del bacio tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez ha riscosso molto successo sui social.

In poche ore la clip ha collezionato oltre 3 milioni di visualizzazioni. Sotto il video postato dalla bella argentina, Stefano ha pubblicato un commento davvero tenero: “Solo tu”. Anche in questo caso le parole di Stefano alla sua dolce metà hanno raggiunto circa 15 mila like. Dopo aver tenuto tutto col fiato in sospeso, finalmente è stata certificato il ritorno di fiamma tra Stefano e Belen.

La reazione dei fan

Il ritorno di fiamma di una delle coppie più amate dello spettacolo è stato accolto con molto entusiasmo dai fan.

Sui social moltissimi utenti hanno pubblicato numerosi commenti positivi all’indirizzo dei loro beniamini. Alcuni si sono detti felici per la rappacificazione ed hanno iniziato a sognare con la coppia. Altri invece sono felici soprattutto per il bambino nato dal matrimonio del duo De Martino-Rodriguez. Intanto, in queste ore sui rispettivi profili social di Stefano e Belen compaiono numerose foto di famiglia che ritraggono i tre protagonisti felici e sorridenti.