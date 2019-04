Nuovo spazio dedicato alle notizie su Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 che narra le vicende degli abitanti del Palazzo Palladini. Le anticipazioni delle puntate trasmesse da lunedì 6 a venerdì 10 maggio svelano che Mimmo ritornerà sulla cattiva strada dopo il rifiuto di Rossella, mentre Filippo e Roberto Ferri riusciranno a rintracciare Tommaso in Messico. Infine Angela sarà presa di mira da Costantin.

Un posto al sole: Rossella rifiuta Mimmo

Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti le puntate in onda dal 6 al 10 maggio, svelano che Michele (Alberto Rossi) inviterà a cena il professore Scaglione in modo da manifestargli la propria vicinanza.

In Messico, Filippo e Roberto Ferri apprenderanno la verità su Tommaso. Mimmo, invece, organizzerà un piano per incontrare Rossella (Giorgia Gianetiempo) mentre Cinzia si recherà a trovare Guido. Nel frattempo Roberto sarà vinto dai sensi di colpa, tanto da studiare un piano per avvicinarsi al figlio che aveva abbandonato a suo tempo. Nel frattempo, Mimmo verrà rifiutato da Rossella. Di conseguenza, il ragazzo ricomincerà a pensare alle vecchie amicizie sbagliate per colpa di Maurizio. Infine Guido (Germano Bellavia) scoprirà che la situazione di Cinzia è più grave di quello che pensava.

Anticipazioni, Un posto al sole: Roberto e Tommaso di nuovo vicini

Le trame di Un posto al sole in onda da lunedì 6 a venerdì 10 maggio svelano che Raffaele comincerà a provare sempre di più la mancanza dei figli, finché non riceverà una visita che gli riempirà il cuore di gioia. Nel frattempo Alice sarà sempre più contenta della sua nuova vita a Londra, tanto che Andrea temerà alcune conseguenze impreviste. In Messico, Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) scoprirà un lato del carattere di Tommaso che non conosceva, mentre Filippo deciderà di fare ritorno a Napoli.

Ciro sventa l'aggressione di Angela

Giulia (Marina Tagliaferri) accompagnerà Angela (Claudia Ruffo) al Centro Ascolto, ma verrà spiata da Costantin (Ivo Garrani). Patrizio, invece, farà ritorno al Vulcano con Vittorio dove incontrerà la sua vecchia fiamma, mentre Andrea passerà una mattina di shopping insieme a Marina. Successivamente Ciro riuscirà ad evitare che Angela venga aggredita da Costantin. L'uomo, infatti, capirà che dietro a questa vile aggressione c'è lo zampino di Prisco. Nel frattempo Diego si trasferirà nella sua nuova abitazione prima di affrontare un duro confronto con suo padre.

Infine Vittorio rispetterà la richiesta di Alex, sebbene questo aumenti le sue insicurezze. Come evolverà la storia? Le prossime anticipazioni di Un posto al sole lo sveleranno.