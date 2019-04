Nelle ultime settimane stanno facendo parecchio discutere alcuni incidenti avvenuti all’interno della trasmissione televisiva Ciao Darwin, condotta da Paolo Bonolis. In particolare modo, a suscitare l’interesse dell’opinione pubblica è stato l’infortuno di Gabriele al Genodrome. Il 54 enne romano adesso rischia la paralisi, dopo essere caduto in malo modo durante la prova dei rulli. A parlare nuovamente della vicenda è stata Emanuela, una concorrente che ha partecipato alla trasmissione insieme all’uomo in questione. La donna ha rivelato dei dettagli in più riguardo a quanto accaduto.

Incidente sui rulli, Emanuele dichiara: ‘Ci hanno detto di non dire niente’

Emanuele ha raccontato che dopo l’infortunio è stato detto a tutti loro di non dire niente agli altri concorrenti perché si sarebbero potuti spaventare. La ragazza, però, rivela di essersi pentita di non aver informato gli altri, ma di non aver avuto idea che la situazione fisica del suo compagno di gioco potesse essere così grave.

La donna ha dichiarato che molti dei giochi presenti non sono facili, come la salita saponata, ma anche la discesa, in cui si rischia di farsi molto male.

Emanuela continua dicendo che dopo la caduta di Gabriele, l’uomo ha rivelato di non riuscire a muoversi e a respirare, motivo per cui è avvenuto il soccorso immediato da parte dei sommozzatori. Attraverso un’ambulanza l’uomo è stato poi trasferito all’ospedale Sandro Pertini. ‘Subito dopo ci hanno dato delle coperte e messi al caldo in un container. Eravamo però molto bagnati all’interno della tuta che abbiamo tenuto e si moriva dal freddo’ dice la concorrente di Ciao Darwin.

Le le rivelazioni di Emanuela sull’incidente

Emanuela ha raccontato a Fanpage che subito dopo l’incidente è arrivato anche Bonolis sul luogo dove erano stati fatti posizionare i concorrenti del Genodrome.

Prima di iniziare a giocare ai rulli, lo staff di Ciao Darwin ha dato dei suggerimenti, come quello di non ostacolare la caduta. Secondo quanto rivelato da Emanuela, lo spazio tra i rulli è stato pensato proprio per far cadere le persone e questo li rende molto pericolosi. ‘La piscina non è molto alta e molto probabilmente Gabriele è caduto toccando il fondo. Il giorno dopo la puntata ho chiesto ad un membro della staff delle condizioni dell'uomo adulto, ma lui ha abbassato la testa’ confessa la donna.

Infine, la concorrente ha confessato di aver firmato una liberatoria per prendere parte al gioco, ma non ha voluto però firmare quella per la prova di coraggio perché sapeva come si svolgeva e le sembrava molto pericoloso.