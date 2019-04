Il giovan Cristian Imparato, ex bimbo prodigio del programma “Io canto”, è ora un protagonista dell’attuale edizione del Grande Fratello. Il ragazzo è stato accusato di aver fatto pesantemente ricorso alla chirurgia estetica: Imparato ha prima negato, poi ammesso la circostanza, spiegando però di averlo fatto perché affetto da una malattia. La patologia in questione, il morbo di Crohn, lo ha portato ad un eccessivo dimagrimento che lo ha costretto a ritoccare il suo aspetto.

Le polemiche sui 'ritocchi' dell'ex bimbo prodigio

Il giovane artista si è trovato a dover fronteggiare numerose polemiche innescate dal Gossip intorno al suo aspetto estetico.

Il grande pubblico, infatti, lo conosce da quando era solo un bambino con una grande dote per il canto e, quindi, numerosi sono stati i commenti sul suo presunto cambiamento dei lineamenti del volto.

Imparato ha inizialmente negato con forza di essere finito 'sotto i ferri' del chirurgo estetico, anche davanti all’attaccco subito nella seconda puntata in diretta del Grande Fratello, con Karina Cascella che è anche entrata nella casa per fronteggiarlo. Nonostante questo, il ragazzo non si è fatto intimorire ed ha risposto per le rime.

In seguito, però, con il trascorrere dei giorni all’interno della casa più spiata d'Italia, il giovane si è lasciato andare ed ha ammesso di aver fatto ricorso al filler, ma ha voluto specificare di averlo fatto per una buona ragione.

Cristian soffre a causa del morbo di Crohn

Il cantante, sotto gli occhi indiscreti della telecamere del Grande Fratello, non solo ha ammesso il ritocco al viso, ma ha anche confessato un suo dramma personale che lo fa soffrire: il giovane ha spiegato di essere affetto dal morbo di Crohn.

Si tratta di una malattia che colpisce l’intestino e che, racconta Imparato, gli ha causato molti disagi e sofferenze. “La mia malattia ha alti e bassi”, racconta il giovane con dolore, che però spiega “devo accettare la cosa, anche se sono stanco di soffrire”. Il ragazzo ha scoperto la sua malattia nel 2015, periodo nel quale, in effetti, Imparato ha condiviso sui social la notizia dei suoi ricoveri in ospedale.

Proprio a causa di questa sua condizione medica, il cantante ha subito un netto dimagrimento evidente soprattutto in viso, tanto da convincerlo a ricorrere ad un filler riempitivo.

In ogni caso pare che la sua condizione sia migliorata quando nel gennaio del 2016 è stato scoperto un nuovo farmaco che, dice Imparato : “è miracoloso!” ed che ha anche evitato all’artista di sottoporsi ad un invasivo intervento chirurgico per asportare parte del suo intestino. Una situazione difficile, quindi, che però Cristian ha saputo affrontare con determinazione e forza, senza lasciarsi abbattere.