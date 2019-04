Nella scorsa registrazione del trono classico di Uomini e donne avvenuta il 23 aprile, finalmente è arrivato il tanto atteso bacio tra Giulia Cavaglià e il suo corteggiatore Giulio Raselli. Stando alle anticipazioni fornite da 'Il Vicolo delle news', il gesto dei due ha mandato su tutte le furie l'altro pretendente Manuel, il quale tra l'altro, è stato oggetto di due segnalazioni. Nonostante Giulia creda alla buona fede di Manuel, tra i due scoppia una lite tanto che il corteggiatore esce furibondo dallo studio e ad oggi non è dato sapere se il giovane tornerà in trasmissione.

Uomini e donne, anticipazioni: scatta finalmente il bacio di Giulia con Raselli

Sembrava che il bacio tra Giulia Cavaglià e Giulio non arrivasse mai, dato che i due hanno vissuto momenti altalenanti in queste ultime settimane, tra amore e odio. Dalle anticipazioni sulla registrazione del 23 aprile, sembra però che qualcosa sia cambiato tra di loro, tanto che in esterna è scoccato un bacio appassionato e languido. Da quanto mostrato, in un primo momento la tronista ha evitato il bacio. È stato proprio il corteggiatore a prendere l'iniziativa con un bacio che è durato per tutta l'esterna, degno delle migliori commedie romantiche.

Tornati in studio, Maria De Filippi ha chiesto a Giulio se voleva commentare, ma il ragazzo ha risposto che le immagini parlano da sole. Manuel invece, stando a quanto riportato dal 'Vicolo delle news' sembra non sia riuscito a guardare Giulia in faccia ed è a questo punto che la Cavaglià ha parlato di una segnalazione su di lui.

U&D, spoiler registrazione del 23 aprile: segnalazione su Manuel, lui se ne va furioso

Subito dopo l'esterna con Giulio, la Cavaglià parla con Manuel di una segnalazione giunta in settimana e che riguarderebbe un presunto bacio tra il corteggiatore ed un'altra ragazza.

Il giovane si giustifica dicendole che la ragazza in questione è un'amica che vede di tanto in tanto, ma per il pretendente è in arrivo una seconda segnalazione da parte di un'amica di Giulia. Le giustificazioni date da Manuel sembrano convincere la tronista che sembra credere alle sue parole. Giulio invece si irrita, in quanto la Cavaglià dopo la messa in onda della loro esterna, ha voluto parlare della segnalazione su Manuel invece che del loro bacio. Clima teso ancora tra i due corteggiatori di Giulia che certo non se le mandano a dire.

Alla fine Giulia non accetta di ballare con Manuel preferendogli Raselli e sarà a questo punto che Manuel uscirà furioso dallo studio. Stando a quanto riportano le anticipazioni, pare che al termine della registrazione Giulia abbia seguito Manuel fuori dagli studi televisivi discutendo animatamente con lui. In attesa di scoprire se Manuel tornerà a Uomini e donne, non resta che seguire gli appuntamenti del trono classico che andranno in onda su Canale 5 nel consueto orario delle 14:45.