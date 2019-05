Gli episodi del Paradiso delle signore che vanno da lunedì 6 a venerdì 10 maggio saranno davvero un tripudio di colpi di scena. Il piano diabolico di Luca Spinelli sarà seriamente in pericolo. L'uomo, posto alle strette, deciderà di rapire Marta Guarnieri. Intanto, Luciano svelerà a Clelia cosa ha in mente per liberarsi, una volta per tutte, di Oscar.

Puntate lunedì 6 e martedì 7 maggio: Lisa incontra Vittorio

Nel corso del primo episodio della settimana del Paradiso delle signore vedremo che Vittorio sarà sempre più determinato a trovare Lisa e a capire che cosa gli ha tenuto nascosto fino ad adesso.

La Conterno, in preda al panico, si rivolgerà a Luca Spinelli nella speranza che trovi una soluzione. Quest'ultimo allora, grazie alla complicità di Andreina, riuscirà a trovare un posto in cui far nascondere la giovane rappresentante di biancheria intima. Nel frattempo Luciano farà il possibile per far riavvicinare Marta e Vittorio. Tina, invece, sarà determinata a non prendere parte alle nozze tra suo fratello Antonio ed Elena. La ragazza, infatti, pretenderà in cambio della sua presenza che la madre accetti la sua storia con Sandro.

La puntata di martedì sarà ancora più entusiasmante. Elena Montemurro manifesterà la volontà di annullare le nozze, la ragazza è troppo triste del fatto che i suoi genitori saranno assenti. La madre di Luca Spinelli, intanto, morirà e il ragazzo si recherà al suo capezzale. Mentre quest'ultimo sarà impegnato nella triste vicenda, Lisa Conterno metterà a repentaglio il suo piano e deciderà di incontrare Vittorio.

Puntate Paradiso da mercoledì 8 a venerdì 10 maggio: Marta viene rapita

Vittorio sarà in pena per Marta e farà il posibile per mettersi in contatto con lei.

Non riuscendoci, deciderà di recarsi direttamente a Parigi da lei. Luca Spinelli, intanto, verrà in possesso di nuovi documenti utili per riuscire a portare a termine il diabolico piano per distruggere Umberto e comunicherà la notizia ad Andreina. Clelia, invece, sarà sempre più in ansia a causa dell'ex marito Oscar. Finalmente, però, verrà a conoscenza del piano che Luciano ha in serbo per lei allo scopo di liberarsi di Oscar una volta per tutte.

La puntata di giovedì sarà molto intrigante. Marta e Vittorio finalmente si ritroveranno.

I due incominceranno a sospettare che dietro le bugie di Lisa ci sia anche Andreina. Per questo motivo la giovane Guarnieri si metterà a pedinare la Mandelli. Vittorio, incomincerà a preoccuparsi perché non vedrà tornare Marta. Successivamente riceverà una strana telefonata da quest'ultima che lo metterà in agitazione. L'uomo proverà a parlare con Andreina ma scoprirà che è partita con Ludovica. Luciano, invece, preleverà una grossa somma di denaro per salvare Clelia e attuare il piano per distruggere Oscar.

L'ultima puntata della settimana, quella di venerdì 10 maggio sarà un tripudio di colpi di scena. Vittorio troverà Andreina e la obbligherà a dire dove si trova Marta. La Guarnieri è stata rapita da Luca Spinelli. Mentre si consumerà questo dramma, Nicoletta avvertirà forti dolori alla pancia. Che la ragazza sarà pronta per partorire?