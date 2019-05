I prossimi due episodi, di mercoledì 1 giovedì 2 maggio, del Paradiso delle signore saranno alquanto intriganti. Ci saranno numerosi avvenimenti importanti che cambieranno le carte in tavola. Vittorio, ad esempio, si metterà sulle tracce di Lisa dal momento che è convinto che si trovi ancora a Milano. Sandro, invece, chiederà nuovamente a Nora di firmare le carte del divorzio ma la donna lo minaccerà, per apporre la sua firma chiederà qualcosa in cambio. Riccardo Guarnieri, invece, farà il possibile per provare a riconquistare la giovane Nicoletta.

Spoiler puntata 1 maggio: Vittorio cerca Lisa mentre Nora minaccia Sandro

Nella puntata del Paradiso delle signore di mercoledì 1 maggio vedremo che Vittorio Conti incomincerà a cercare con insistenza quella che crede essere la sua sorellastra Lisa Conterno.

Pubblicità

La ragazza, in realtà, non è altro che una pedina del piano diabolico di Luca Spinelli. Per questo motivo, non riuscendo più a gestire la situazione, ha deciso di scappare. Conti, però, non si darà per vinto e proverà a cercarla con tutte le sue forze. Clelia, intanto, continuerà ad essere in ansia a causa di suo marito Oscar, dopo la scoperta della pistola, la sua vita non può trascorrere serenamente come prima. Luciano Cattaneo, nel tentativo di salvare la sua amata, si rivolgerà a Rino Farneti, l'uomo che tempo fa procurò per la donna i documenti falsi per scappare.

A quanto pare ha in mente un piano per riuscire a far sparire la Calligaris e suo figlio Carlo. Per quanto riguarda Sandro Recalcati, invece, l'uomo continuerà a chiedere a sua moglie Nora di firmare le carte del divorzio. La donna, però, si mostrerà alquanto titubante e gli chiederà qualcosa in cambio.

Puntata 2 maggio: Riccardo prova a riconquistare Nicoletta

L'episodio di giovedì 2 maggio del Paradiso delle signore, invece, sarà incentrato sullo shopping center e, in particolar modo, sulla Venere Gabriella. La ragazza riuscirà, finalmente, a confezionare l'abito premaman che le era stato commissionato.

Pubblicità

In realtà, la fanciulla non saprà di essere caduta nella trappola delle sue amiche e colleghe. Queste ultime, infatti, hanno iscritto Gabriella al concorso per la competizione con le altre stiliste professioniste.

Intanto, Riccardo Guarnieri non farà altro che pensare a Nicoletta. La donna sta per sposare il dottore Cesare Diamante e il figlio di Umberto non riuscirà proprio a capacitarsi di tutto questo. Nel corso della puntata che andrà in onda domani, infatti, vedremo che il ragazzo proverà l'impossibile per cercare di riconquistare la sua amata.

Cosa si sarà inventato per riuscire nel suo intento? Lo scopriremo molto presto.