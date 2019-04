Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ricche di colpi di scena. Nelle puntate dal 6 al 10 maggio, Vittorio ritroverà Marta, la quale rimarrà vittima del piano di Luca Spinelli. Infine Elena rischierà di mandare a monte il matrimonio con Antonio.

Lisa chiede aiuto a Spinelli

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, in onda da lunedì 6 a venerdì 10 maggio, svelano che Vittorio vorrà capire perché Lisa abbia raccontato una bugia. Ma ecco che Luciano cercherà di farlo desistere dal suo piano.

Pubblicità

Infatti gli consiglierà di gettarsi a capofitto a riconquistare la giovane Guarnieri. Intanto Lisa chiederà aiuto a Luca affinché riesca a farle raggiungere Milano all'oscuro di Conti. Per questo motivo Spinelli chiederà ad Andreina di aiutare Lisa a cercare una sistemazione sicura.

Il Paradiso delle Signore: i dubbi di Elena

Tina cercherà uno stratagemma per far accettare Recalcati a sua madre mentre Nicoletta sceglierà tra Cesare e Riccardo. Allo stesso tempo, Vittorio informerà Luciano che ci sono buone speranze per ritrovare la sorella, grazie all'aiuto di Amanda.

Luca, invece, apprenderà che sua madre sta morendo, mentre Umberto scoprirà la futura moglie a parlare con l'avvocato Raschetti. Nel frattempo Agnese convincerà Tina a prendere parte alle nozze di Antonio e Elena. Peccato che quest'ultima rischi di mandare tutto a rotoli. Infatti dimostrerà di essere molto delusa dal fatto che i suoi genitori non intendono partecipare alla cerimonia, tanto da prendere in considerazione l'idea di cancellare tutto. Infine Luca giungerà in Svizzera al capezzale della madre morente. Qui la povera donna lo inviterà a lasciar perdere i suoi piani di vendetta.

Pubblicità

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Lisa incontra Vittorio

Stando agli spoiler de Il Paradiso delle Signore, si evince che Lisa incontrerà Vittorio tanto da mettere a repentaglio il piano di Spinelli. Proprio quest'ultimo rivelerà ad Andreina gli ultimi sviluppi del piano. A tal proposito, recupererà alcuni documenti importanti da usare contro Umberto tra gli oggetti personali della madre. Intanto Nora rinuncerà alla canzone di Sandro, mentre Agnese sarà felicissima di sentire la figlia in radio. Clelia, invece, apprenderà che Luciano vuole smascherare Oscar.

Luca prende in ostaggio Marta

Vittorio deciderà di partire per Parigi, se Marta non bussasse alla sua porta. La coppia, infatti, comincerà a credere che la futura moglie di Umberto voglia dividerli. Successivamente il ragioniere Cattaneo preleverà una cospicua somma di denaro che manderà a rotoli le future nozze tra Nicoletta e Cesare. Gabriella lascerà Salvatore e quest'ultimo vorrà capire il motivo di questa scelta.

Nel frattempo Vittorio riceverà una chiamata molto strana da Marta. I telespettatori scopriranno che la ragazza è in ostaggio di Luca.

Pubblicità

Infine Nicoletta accuserà dei dolori fortissimi al basso ventre, tanto che Riccardo correrà subito a chiamare i soccorsi. Come evolverà la storia? Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore lo sveleranno.