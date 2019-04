Le anticipazioni della nota telenovela americana Beautiful, che riguardano le puntate che andranno in onda fino a domenica 5 maggio, come tutte le settimane riservano tante novità. Nelle prossime puntate, a farla da protagonista sarà il triangolo amoroso di cui fanno parte Steffy, Hope e Liam. Steffy assisterà al riavvicinamento di Liam e Hope, con quest'ultima che sarà ormai convinta di voler costruire la propria famiglia insieme all'uomo. Nel frattempo alla Forrester Creations si scoprirà l'identità dello stalker che ha mandato messaggi intimidatori a Hope. Successivamente Xander scoprirà qualcosa di inatteso.

Liam indeciso tra Hope e Steffy

Nelle prossime puntate di Beautiful, trasmesse dal 29 aprile al 5 maggio, Hope sarà sicura che Liam abbia scelto lei e non Steffy. Liam però sarà ancora parecchio titubante riguardo i suoi sentimenti verso le due donne. Nel frattempo Zoe sarà propensa a fare di tutto per mettere i bastoni tra le ruote tra Emma e Xander. Intanto Hope deciderà di dare ulteriore tempo a Liam per prendere una decisione, poiché l'uomo è rimasto notevolmente scosso dopo aver saputo che diventerà di nuovo padre. Successivamente Sally sarà licenziata dalla Forrester Creations e sarà notevolmente adirata con Thorne.

Liam vicino a Hope

Xander vedrà delle foto di Hope su internet e scoprirà che tra queste è presente anche una foto della bella Emma, capirà così che anche quest'ultima è vittima dello stesso stalker di Zoe. Poi si scoprirà che il vero bersaglio dello stalker in realtà è proprio Emma e non la Logan, per tale motivo alla Forrester Creations saranno tutti molto turbati e allarmati. Intanto Xander noterà che Emma è assai gelosa di lui. Successivamente, Emma, Sally, Thorne e Xander decideranno di mettere alle strette Zoe.

Poi Xander consiglierà a Zoe di andarsene da Los Angeles e partire per Londra. Zoe accetterà il consiglio dell'uomo e si scuserà con tutti. In seguito Xander parlerà con Emma di quanto accaduto e deciderà di scusarsi personalmente con la donna. Poi i due si baceranno dolcemente. Infine ci sarà la tanto attesa sfilata di 'Hope for the Future'. Durante l'evento mondano Liam deciderà di stare al fianco di Hope e cercherà di darle tutto l'aiuto e il supporto necessario per far si che la serata vada nel migliore dei modi.

Infine, Steffy Forrester sarà notevolmente turbata e infastidita per il rapporto tra i due.