L’avventura di Andrea Zelletta è entrata nella fase decisiva con il tronista che sarà chiamato a breve a stringere il cerchio e decidere con quali corteggiatrici vorrà vivere gli ultimi scampoli del suo percorso nel people show di Canale 5 prima della scelta finale. Questo pomeriggio, come riportato da il Vicolo delle News, il tronista si è ritrovato nuovamente a discutere con Natalia e Muriel nel corso della nuova registrazione del trono classico. Il doppio bacio che il pugliese si è scambiato con Klaudia ha provocato la reazione rabbiosa della Paragoni che ha lasciato lo studio di Uomini e donne.

Questa volta il venticinquenne ha deciso di non andarla a riprendere. Vivace lo scambio di battute anche con la Bassi che al termine dell’ultima puntata aveva manifestato l’intenzione di andare via.

Andrea sempre più vicino a Klaudia

Alla registrazione di questo pomeriggio ha preso parte anche Ivan Gonzalez, ex rivale di Andrea e presente in studio con la fidanzata Sonia Pattarino. Tra i protagonisti della puntata anche Teresa Langella e Andrea Dal Corso reduci da una bollente vacanza a Bali. Dopo l’ingresso dei tronisti Maria De Filippi si è subito occupata del trono di Zelletta partendo dall’esterna del tarantino con Klaudia Poznanska.

Quest’ultima ha ritrovato il feeling con il venticinquenne dopo aver più volte manifestato l’intenzione di lasciare lo studio del people show. Inizialmente la diciannovenne è parsa un po’ fredda ma durante la passeggiata con il tronista ha iniziato pian piano a sciogliersi fin quando si è lasciata andare ad un dolce bacio.

Dall’altra parte Natalia Paragoni ha cercato di mandare in tilt il tronista presentandosi con una mise elegante e provocante allo stesso tempo. Il pugliese è rimasto sorpreso e l’ha stuzzicata affermando che è una stratega. Nonostante ciò, a differenza di altre occasioni, non è scattata la scintilla con Zelletta che è sembrato poco coinvolto.

La Paragoni lascia lo studio dopo la doppia esterna

Subito dopo le esterne Andrea ha confidato alla redazione di sentirsi un po’ confuso ed ha deciso di rivedere entrambe le corteggiatrici. Il tronista ha deciso di incontrare prima Natalia a Roma e questa volta le cose sono andate in ben altro modo. I due giovani hanno iniziato ad immaginare il loro futuro insieme ed alla fine è scattato quel bacio che era mancato nella precedente esterna. Subito dopo Zelletta è andato a prendere Klaudia con la quale ha vissuto una romantica cena all’insegna dell’eleganza e delle tenerezze.

Tra i due c’è sempre maggiore complicità con il bacio naturale epilogo di una coinvolgente esterna.

Un gesto che ha provocato la reazione stizzita della Paragoni che ha lasciato lo studio con il tarantino che ha deciso di non andarla a riprendere. In seguito il tronista ha discusso con Muriel ed ha ribadito di non aver apprezzato il fatto che voleva lasciare la trasmissione al termine della precedente puntata.