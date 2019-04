Questa sera, 29 aprile, in prima serata su Canale 5 andrà in onda la quarta puntata del Grande Fratello ormai giunto alla sedicesima edizione. La quarta puntata sarà ricca di sorprese e colpi di scena: si concentrerà sullo scontro tra Daniele e Cristian e, in particolar mondo, sulla lettera indirizzata dalla madre biologica a Serena Rutelli. Coloro che per ovvi motivi non potranno seguire in diretta televisiva la puntata che andrà in onda alle 21:35 circa, potranno rivederla in replica streaming collegandosi on line su MediasetPlay o in televisione su La5.

Replica della quarta puntata del reality Show in onda in televisione e online

La replica della quarta puntata che andrà in onda questa sera, 29 aprile, su Canale 5, sarà disponibile online subito dopo la fine della puntata in replica streaming sul sito ufficiale MediasetPlay a cui è possibile accedere sia tramite Pc che attraverso dispositivi mobili scaricando gratuitamente l'apposita app direttamente da Google Play Store e App Store.

Su tale sito gli appassionati accedendo alla pagina dedicata al reality potranno rivedere tutte le puntate, i daytime, i video inediti e contribuire attraverso il proprio voto all'eliminazione di uno dei concorrenti in nomination questa settimana. Inoltre, ricordiamo ai gentili telespettatori che la replica della quarta puntata di questa sera andrà in onda anche in televisione martedì 30 aprile alle ore 21.25 su La5, canale 30 del digitale terrestre.

Anticipazioni Grande Fratello 16 puntata del 29 aprile

Dalle anticipazioni che circolano sul web emerge che la quarta puntata sarà ricca di avvenimenti che sicuramente susciteranno l'interesse del gentil pubblico.

Nel corso della puntata Serena Rutelli, figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli, riceverà una lettera dalla mamma biologica. Questa sarà sicuramente una sorpresa inaspettata per Serena che più volte, durante il suo percorso, ha raccontato della sua infanzia e del difficile periodo precedente all'adozione. Barbara D’Urso, inoltre, non potrà non affrontare l'argomento che in settimana ha visto il duro scontro tra Cristian e Daniele portandoli ad un netto allontanamento.

Infine, conosceremo chi tra i sei nominati di questa settimana sarà l'eliminato.

Come sempre il voto potrà essere espresso sia attraverso l'app MediasetPlay, sito web, Smart Tv e sms.

Ci sarà anche uno spazio dedicato a due ospiti, due volti noti, due ex concorrenti del Grande Fratello, Guendalina Tavassi e Guendalina Canessa che torneranno a varcare la porta rossa della casa più spiata d'Italia. Ma come mai entreranno? Per scoprirlo non ci resta altro che seguire la puntata che andrà in onda questa sera su Canale 5 alle 21.35 circa.