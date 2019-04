Dopo una pausa lunga due settimane, torna sulla rete ammiraglia una delle serie più amate e seguite di quest'ultima stagione televisiva Rai, "Mentre ero via", interpretata dalla bravissima Vittoria Puccini e dall'affascinante Giuseppe Zeno. Giovedì 2 maggio, infatti, andrà in onda in prime time su Rai 1 la quinta e penultima puntata della prima stagione, in cui la nostra protagonista dovrà affrontare i segreti della sua famiglia, l'ostilità di una persona molto vicina a lei e le prime discussioni con Stefano.

Stefano e Monica discutono

Le anticipazioni della quinta puntata di "Mentre ero via" ci segnalano che, dopo aver deciso di rendere pubblica la loro relazione, Stefano e Monica inizieranno a vivere completamente il loro amore. L'entusiasmo iniziale, però, si scontrerà con la dura realtà che li circonda, costringendoli ad affrontare i loro primi problemi di coppia. Stefano e Monica, infatti, affronteranno le loro prime discussioni, senza, però, perdere mai la fiducia l'uno nell'altro. Soprattutto Monica continuerà a vedere nell'uomo che ama l'unica persona di cui può fidarsi ciecamente.

Nel frattempo, la donna inizierà anche a rendersi conto che ciò che le è stato raccontato fino ad ora sulla notte in cui morirono Gianluca e Marco non corrisponde del tutto alla verità. Così, dopo aver constatato che qualcuno della sua famiglia le sta mentendo, Monica si renderà conto di come sia stato il viaggio a Ginevra a farle capire che uno dei componenti della famiglia Grossi vuole usarla a suo piacimento e soprattutto farla passare come unica colpevole della morte di suo marito, Gianluca.

Monica inizia a ricordare

Dopo aver intuito di non potersi fidare di chi le sta intorno, Monica deciderà di continuare ad incontrare la sua terapeuta per riuscire a ricordare qualcosa in più dei suoi ultimi 4 mesi di vita. Così, seduta dopo seduta, i suoi sforzi saranno ripagati dal riaffiorare di alcuni indizi nella sua mente. I nuovi ricordi di Monica riguarderanno principalmente Riccardo e quello che l'uomo ha fatto a Gianluca nei suoi ultimi mesi di vita. Grazie ai suoi nuovi ricordi, Monica si renderà conto che la persona che vuole farla passare per l'unica responsabile della morte di Gianluca è proprio Riccardo.

Questa constatazione e il recupero parziale della sua memoria, però, non riusciranno a placare l'inquietudine che Monica prova nel non poter sapere cosa accadde davvero fra lei e Gianluca nel loro ultimo periodo insieme. Così, per placare il suo malessere, Monica si recherà alla villa al lago per provare ad aiutare la sua memoria, rivisitando i posti in cui lei si recava col marito. Nel frattempo, Stefano continuerà ad indagare per conto suo, fino a quando una misteriosa morte metterà in dubbio tutto ciò che ha scoperto finora.