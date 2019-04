Nuovo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, la longeva soap opera in onda da lunedì alla domenica su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate in onda su Canale 5 a maggio svelano che Hope e Liam diventeranno finalmente marito e moglie mentre Taylor e Brooke daranno vita ad un bruttissimo litigio durante le nozze. Infine Katie e Thorne decideranno di portare Bill in tribunale.

Beautiful: Hope e Liam si sposano

Le nuove anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate in onda a maggio sulle reti Mediaset svelano che Brooke deciderà di far arrivare Bridget per fare una sorpresa ad Hope (Annika Noelle).

In questo modo, Brooke, Donna, Katie e Bridget potranno aiutare la Logan a prepararsi al matrimonio. Intanto Taylor e Wyatt esprimeranno titubanza davanti alla scelta di Liam (Scott Clifton) di diventare il marito di Hope. Di conseguenza la Hayes proverà a far desistere il figlio di Bill. Proprio quest'ultimo sarà dispiaciuto di non poter stare vicino al figlio durante la celebrazione del matrimonio. A tal proposito Brooke intimidirà Taylor (Hunter Tylo) di tenere la bocca cucita durante lo scambio delle fedi.

Lite tra Taylor e Brooke

Durante il banchetto di nozze Brooke (‎‎Katherine Kelly Lang) cercherà di ostacolare il discorso di Taylor al punto di trascinarla all'interno della cucina. Qui le due donne avranno un violento scontro dove finiranno a torte in faccia. Nel frattempo Hope Logan e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) entreranno nel locale restando pietrificate da quello che hanno appena visto. Lo Spencer, invece, darà buca al figlio Will per un incontro con un partner commerciale molto importante. Infine Brooke rimarrà scioccata quando scoprirà che Katie ha intenzione di citare Bill per la custodia di Will.

Katie e Thorne fanno causa a Bill

Stando alle trame di Beautiful si evince che Thorne Forrester inviterà Katie a portare Bill (Don Diamont) in tribunale mentre Liam e Hope partiranno per la luna di miele. Ridge e Brooke, intanto, avranno dei pareri discordanti sulla battaglia della custodia del figlio del magnate. In contemporanea a tutto ciò Zoe farà una proposta a Quinn Fuller (Rena Sofer) mentre Xander le dirà di non mettersi contro Emma. Nel frattempo Bill scoprirà le intenzioni dell'ex moglie.

Di conseguenza il magnate affronterà a muso duro Katie (Heather Tom) e Thorne dichiarandoli che nessuno gli strapperà via il figlio. Infine Hope troverà il neo-marito in compagnia di Steffy e la figlia Kelly. Dall'altro canto Thorne si avvicinerà sempre di più a Will per spingerlo contro il padre. Come evolverà la storia? Le prossime anticipazioni di Beautiful lo sveleranno.