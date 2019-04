La soap opera iberica “Il Segreto”, prodotta da Boomerang Tv e scritta da Aurora Guerra, stupisce ogni giorno. Le trame degli episodi che i telespettatori spagnoli vedranno dal 29 aprile al 3 maggio 2019, rivelano che Elsa Laguna verrà ritrovata in fin di vita nella sua cella, dopo essere stata picchiata da un’altra detenuta su ordine di Antolina. Gracia Hermosa, ritornata a Puente Viejo soltanto da pochi giorni con la figlia Belen, prenderà le distanze dalla suocera Dolores.

Fernando si confida con Maria, Onesimo e Meliton innamorati della stessa donna

Come raccontato negli articoli precedenti, nelle puntate spagnole che sono andate in onda su “Antena 3” la scorsa settimana, Isaac ed Elsa ancora una volta hanno fatto i conti con Antolina.

Pubblicità

L’ex ancella dopo essersi data alla fuga per essere stata smascherata dal suo amante Juanote, ha rimesso piede a Puente Viejo. Precisamente a seguito del decesso di quest’ultimo, morto a causa della sua grave malattia, la moglie del Guerrero si è vendicata facendo arrestare la Laguna con l’accusa di adulterio, proprio quando la stessa era andata a convivere con il suo ex fidanzato. Purtroppo Isaac è venuto a conoscenza (grazie all’avvocato assunto per la difesa della sua amata) che sarà molto difficile farla tornare in libertà.

Nel frattempo Antolina, dopo aver perso le staffe con Marcela, ha cercato di far subire le peggiori delle torture alla sua rivale in amore, facendola maltrattare dalla sua compagna di cella. Le anticipazioni dei capitoli che verranno trasmessi in Spagna da lunedì 29 aprile a venerdì 3 maggio 2019, svelano che Fernando confiderà a Maria di non avere il coraggio per chiedere la mano alla sua fidanzata. Intanto Meliton e Onesimo si prenderanno una cotta per la nuova arrivata Saturna.

Zabaleta salva Elsa, Dolores arrabbiata con Gracia

Il sergente Cifuentes chiamerà subito un medico dopo aver ritrovato Elsa in uno stato di incoscienza in prigione.

Pubblicità

Fortunatamente il dottor Zabaleta riuscirà a rianimare la Laguna: quest’ultima dopo aver recuperato i sensi rivelerà al medico di essere stata attaccata da Rufina. Nel frattempo gli amici e i familiari di Severo si preoccuperanno per non averlo visto da parecchie ore. Quest’ultimo dopo essere stato ritrovato da Carmelo rivelerà alla moglie di non poter restituire il prestito che ha richiesto. Prudencio starà in pensiero per Lola dopo averla vista triste, perché avrà il sospetto che sta male per colpa del suo fidanzato.

Isaac dopo aver promesso ad Antolina che presto dimostrerà che Elsa è stata aggredita su sua richiesta, si allontanerà in modo definitivo da lei. Lola non appena il minore degli Ortega le dirà che il suo interesse è quello di aiutarla, gli rivelerà che non convolerà più a nozze. Il dottor Zabaleta proibirà al Guerrero di visitare Elsa, dicendogli che è molto debole. Dolores continuerà a essere molto possessiva con la nipote Belen. Il Mesia grazie all’incoraggiamento della Castaneda farà una proposta di matrimonio a Maria Elena davanti a tutti gli abitanti della villa.

Pubblicità

Gracia, stanca della suocera, tornerà a lavorare al municipio portando con sé la figlia. Intanto Zabaleta parlerà seriamente con la Laguna, mettendola al corrente della gravità della sua condizione, ovvero di essere viva per miracolo. Per finire Dolores andrà su tutte le furie per non poter stare con sua nipote, invece Severo dirà a Prudencio e Marchena di potergli dare la sua casa al posto del denaro che gli hanno prestato.