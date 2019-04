Serena Rutelli, concorrente del Grande Fratello, a breve riceverà un comunicato da parte della conduttrice del reality, Barbara D'Urso, in merito ad una vicenda strettamente personale e delicata. La ragazza, di professione estetista, è stata adottata da Francesco Rutelli e Barbara Palombelli. La partecipazione al Grande Fratello della giovane, suo sogno da sempre, ha messo in luce la sua vicenda personale al punto tale da far sì che la madre naturale di Serena le scrivesse una lettera. La ragazza verrà messa al corrente di ciò nel corso della puntata del reality, non essendole stato ancora comunicato nulla.

La Rutelli ha parlato della sofferenza che l'abbandono ha inflitto a lei ed a sua sorella Monica, fino alla gioia provata al momento dell'incontro con la coppia di coniugi Francesco e Barbara. 'Sentivamo che qualcuno ci amava e ci voleva', ha affermato la sorella di Serena, Monica, ripensando al periodo in cui entrambe sono state adottate dai coniugi Rutelli. Questi ultimi, in particolare Barbara Palombelli, sembrano aver preso bene la notizia della lettera della madre naturale delle ragazze. Vediamo la reazione della popolare conduttrice di Forum.

La Palombelli e Rutelli accolgono bene la notizia della lettera e lasciano massima libertà alla figlia

Barbara D'Urso, durante la scorsa puntata di ''Domenica Live'', ha chiarito che Francesco Rutelli e Barbara Palombelli sono a conoscenza della lettera scritta dalla madre naturale di Serena. La donna, a quanto pare, ancora oggi non navigherebbe nell'oro, ragion per cui in passato non avrebbe potuto provvedere alle sue bambine. La genitrice naturale si è fatta viva solo ora, dopo l'entrata di Serena nella casa più spiata d'Italia, avendo probabilmente riconosciuto in lei una delle sue figlie.

Barbara Palombelli ha affermato che quanto accaduto fa parte del naturale processo di crescita di sua figlia che è libera di decidere cosa fare, una volta informata della lettera scritta dalla sua madre naturale. Non resta che attendere i prossimi sviluppi della situazione delicata che si è originata anni fa e, probabilmente, avrà un epilogo, positivo o negativo, sotto i riflettori del Grande Fratello 16. Monica Rutelli ha dichiarato al giornale Di Più, di essere stata assistita da uno psicologo, assieme a sua sorella, dopo l'adozione, in modo tale da integrarsi in un ambiente diverso con i nuovi genitori.

'Ricordo che ci portarono al luna park e fu bellissimo', ha affermato la donna, ripercorrendo i primi momenti vissuti nella nuova famiglia. Oggi entrambe le sorelle hanno un ottimo rapporto con Francesco Rutelli e Barbara Palombelli che hanno dimostrato di saper rispettare la ragazza ed il suo doloroso vissuto, lasciandole ampia libertà di scelta.