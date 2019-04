Nuovo spazio dedicato alla terza stagione della serie televisiva Il Paradiso delle signore ambientata negli anni '50 e in onda su Rai Uno nella fascia pomeridiana. Scopriamo cosa accadrà negli episodi della prossima settimana ai protagonisti di questo sceneggiato che regala sempre numerosi colpi di scena al pubblico. Vittorio Conti ritroverà la serenità perduta con la giovane Marta Guarnieri ma continuerà a fare delle indagini su Lisa Conterno per scoprire come mai l’ha ingannato. Quest’ultima ritornerà a Milano proprio quando il suo amato era intento a raggiungerla nella capitale francese.

Nicoletta Cattaneo, invece, proprio nel corso del suo ultimo giorno di lavoro al Paradiso avrà le contrazioni. La figlia di Luciano entrerà in travaglio facendo allarmare tutti coloro che saranno presenti nel grande magazzino: Riccardo per casualità si troverà nelle vicinanze mentre non ci sarà nessuna traccia di Cesare.

Sandro vuole divorziare da Nora, Luca riceve una bruttissima notizia

Le anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse da lunedì 6 maggio a venerdì 10 maggio, rivelano che Vittorio sarà sempre più deciso a scoprire come mai Lisa gli ha detto delle bugie.

Il ragioniere Cattaneo consiglierà al Conti di prendere le distanze dalla Conterno, invitandolo a riconciliarsi con Marta. Intanto Tina deciderà di non partecipare alle nozze di Elena e Antonio. La giovane Amato prenderà questa scelta a causa di sua madre che continuerà a non essere favorevole alla sua relazione sentimentale con Sandro. Quest’ultimo nel frattempo, sempre più innamorato di Tina, vorrà divorziare dalla moglie Nora. Dopo aver scoperto che Vittorio ha fatto pubblicare un annuncio per ritrovarla, Lisa chiederà a Spinelli di aiutarla a scappare da Milano prima di essere rintracciata dallo stesso.

Luca chiederà ad Andreina di cercare un nascondiglio sicuro per la Conterno. Successivamente Agnese troverà un escamotage per convincere la figlia ad andare all’imminente matrimonio del fratello. Intanto la promessa sposa sarà intenzionata a rimandare le sue nozze dopo aver pensato che i suoi genitori non saranno presenti nel giorno più bello della sua vita. Luca riceverà una terribile notizia dato che apprenderà che sua madre sta per morire. In seguito Vittorio racconterà a Luciano che potrebbe riuscire ad entrare in possesso di ulteriori informazioni su Lisa con la complicità di Amanda. Luca si recherà in Svizzera dalla madre che è ad un passo dalla morte e gli dirà di rinunciare e vendicarsi.

Marta e Vittorio di nuovo innamorati, Nicoletta entra in travaglio

Il Conti, dopo essere venuto a conoscenza delle menzogne che gli ha raccontato la sorellastra, si confiderà con Luciano. Intanto Vittorio non riuscirà a mettersi in contatto telefonicamente con Marta a Parigi e deciderà di convocare Riccardo nel suo ufficio. Luca continuerà ad allearsi con Andreina contro la famiglia Guarnieri, dato che le dirà di aver trovato nei documenti della madre delle informazioni compromettenti su Umberto.

A gran sorpresa Nora rinuncerà alla canzone che Sandro ha scritto per Tina. Finalmente Marta e Vittorio torneranno ad essere una coppia e penseranno che Lisa potrebbe aver mentito su ordine della Mandelli. La Calligaris verrà a conoscenza del piano del ragioniere Cattaneo e di Rino contro suo marito Oscar. Il Conti sarà convinto, insieme alla sua amata, che Andreina non abbia mai accettato la fine della loro storia d’amore. Per scoprire la verità Vittorio inizierà a controllare ogni movimento della Mandelli senza sospettare minimamente che sia una complice di Luca Spinelli, uno dei migliori amici dei Guarnieri. Gabriella dimostrerà di non essere interessata a Salvatore. Il Conti, dopo aver ricevuto una strana chiamata telefonica da Marta, si recherà a casa di Umberto e non troverà Andreina. Grazie all’interessamento dell'avvocato Raschetti, Vittorio contatterà la Mandelli e le chiederà di voler sapere dove si trova Marta. In seguito la giovane Guarneri verrà presa in ostaggio da Spinelli. Nel frattempo Antonio penserà di fare un regalo di nozze ad Elena mentre Gabriella riceverà una lettera d’amore da un mittente sconosciuto. Nicoletta avrà delle forti fitte al ventre proprio durante il suo ultimo giorno lavorativo ed, in tale circostanza, la Cattaneo non avrà il supporto di Cesare perché non sarà raggiungibile. Per fortuna a prestare soccorso alla donna sarà Riccardo che chiamerà subito una ostetrica.