Lunedì 29 aprile è stata registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e donne. Tra le protagoniste indiscusse c'è stata sicuramente la tronista Giulia Cavaglia. La ragazza si sta avvicinando sempre di più al momento della scelta e l'ansia e la confusione sono alle stelle. Dopo i diverbi con Flavio a causa dei suoi comportamenti alquanto ambigui, nel corso della registrazione di ieri pomeriggio il ragazzo non è più tornato in puntata. Per la Cavaglia, dunque, sono scesi solo Manuel e Giulio.

Con entrambi la tronista sta vivendo un percorso molto intenso pieno di baci, dichiarazioni forti e pesanti discussioni. Proprio nel tentativo di recuperare la situazione con Manuel, dopo la precedente puntata, la Cavaglia lo ha raggiunto dietro le quinte per calmarlo. Nel dialogare, però, si è resa protagonista di una gaffe che ha fatto infuriare Manuel. Nel caso specifico lo ha chiamato "Giulio" per errore. Il ragazzo si è infuriato ed è andato via.

Registrazione di ieri pomeriggio: Giulia chiama Manuel "Giulio"

La registrazione di lunedì 29 aprile di Uomini e Donne è stata davvero alquanto movimentata.

La caporedattrice Raffaella Mennoia, attraverso le Instagram Stories, aveva già annunciato che ne sarebbero accadute di tutti i colori, e così è stato. Per quanto rigurarda il trono di Giulia, la ragazza sta conoscendo Manuel e Giulio. La puntata è incominciata con una clip di quanto accaduto la volta precedente. La Cavaglia ha raggiunto nel camerino Manuel per calmarlo ma la gaffe sul suo nome ha fatto infuriare il ragazzo che ha perso le staffe ed è andato via. Dispiaciuta per quanto accaduto, la tronista si è recata a casa sua per parlargli.

Il corteggiatore è stato un po' titubante ma poi ha accettato di andare a casa della Cavaglia. In tale circostanza i due sono stati molto complici anhce se Manuel si è ripromesso di non baciarla più. Per questo motivo si sono scambiati solo una manciata di baci a stampo.

L'esterna con Giulio: baci appassionati

Diversa è stata, invece, l'esterna di Giulio. Anche lui è stato invitato a casa della Cavaglia. I due ragazzi son andati a fare un aperitivo con alcuni amici di Giulia e sono sembrati molto affini.

Il corteggiatore ne ha subito approfittato per chiedere ai ragazzi come li vedessero insieme e gli amici della tronista hanno risposto: "Bene". L'esterna è poi proseguita con Giulia e Giulio che sono rimasti soli. In tutto questo tempo non hanno fatto altro che baciarsi. La tronista gli ha sussurrato all'orecchio che non potevano solo baciarsi e lui, con grinta e determinazione, l'ha afferrata e le ha detto: "Ma vieni qui e stai zitta". Rientrati in studio poi Manuel si è mostrato molto dispiaciuto e Giulia lo ha invitato a ballare per consolarlo.