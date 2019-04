Il Segreto va in onda con due puntate nella giornata di oggi 30 aprile. La prima verrà trasmessa di pomeriggio su Canale 5 a partire dalle ore 16:35 circa mentre la seconda troverà spazio nella prima serata di Rete 4. Dopo lo spostamento della scorsa settimana al lunedì, da oggi tutto tornerà alla normalità e sia Il Segreto che Una Vita torneranno ad occupare il loro posto nel terzo canale Mediaset. Gli orari saranno leggermente diversi rispetto alle abitudini poiché le vicende di Puente Viejo dureranno più del solito, trovando spazio dalle ore 21:30 alle ore 23:25 circa.

Nella puntatona dalla durata di circa due ore, Gonzalo accetterà di scendere a patti con Fernando e lascerà il paese senza neppure salutare i suoi cari. Antolina, invece, continuerà ad essere furiosa all'idea che Isaac provi ancora dei sentimenti per Elsa.

Il Segreto anticipazioni: Isaac raggiunge Elsa nel capanno

Secondo quanto riportano le anticipazioni de Il Segreto della puntata serale di oggi, Elsa sarà sorpresa da un forte temporale mentre sarà sola nel bosco. Troverà quindi rifugio in un capanno e proprio qui la raggiungerà un preoccupato Isaac, che si era messo alla sua ricerca.

La coppia resterà insieme tutta la notte anche se non accadrà nulla di intimo tra loro. Il mattino dopo, Isaac farà ritorno a casa e si troverà davanti ad Antolina, furiosa e sospettosa per il suo ritardo. Per evitare che la moglie possa dubitare di ciò che è davvero accaduto, lui le racconterà di essere stato trattenuto dal Marchese più del previsto. Nel frattempo, Elsa si sfogherà con Consuelo alla quale rivelerà di essere ancora innamorata dell'ex fidanzato. Ma la dolce signora tenterà di evitare che l'amica si illuda inutilmente e le ricorderà che tra lei e Isaac non potrà esserci futuro dato che lui è sposato con Antolina.

Trame Il Segreto: la partenza di Gonzalo

Insieme alle vicende di Elsa e Isaac, le anticipazioni de Il Segreto della puntata di stasera confermano che Fernando insisterà nel suo intento di liberarsi di Gonzalo. Archiviati i propositi violenti, il Mesia offrirà al rivale una grossa somma di denaro per convincerlo a lasciare Puente Vejo. Un tempo il figlio di Pepa non avrebbe mai accettato un simile patto, ma a sorpresa la sua risposta sarà affermativa. Senza nemmeno pensarci due volte, l'ex sacerdote prenderà il malloppo che gli è stato offerto e lascerà la villa evitando persino di salutare i suoi cari.

Sarà Fernando ad informare Maria dell'accaduto, lasciandola sconvolta.

Severo nutrirà dei dubbi su Irene, pensando che la moglie lo stia tradendo. Esprimerà la sua perplessità a Carmelo e Adela ma quest'ultima scenderà in difesa dell'amica, negando senza mezzi termini che lei possa avere un'amante. Poco dopo la moglie di Carmelo accuserà un forte dolore alla testa e perderà i sensi.