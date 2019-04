La storyline riguardante il rapimento di Tommaso Sartori è quella che, in questo momento, sta maggiormente riscontrando l'interesse e la curiosità dei fan di Un posto al sole. Al momento sono state poste molte domande, ma praticamente non è stata data nessuna risposta soddisfacente su questo misterioso rapimento in Messico. Di seguito un'analisi dettagliata e le anticipazioni dei prossimi episodi di Upas.

Il prigioniero senza volto

Fino a questo momento si è vista una cella al cui interno c'era un uomo il cui volto non c'è stato mai mostrato, la figura di questo personaggio ricorda sicuramente quella di Tommaso Sartori, inoltre c'è un altro dettaglio, non trascurabile, che è balzato agli occhi dei fan: il prigioniero tiene con sé una foto che ritrae Filippo, Serena e lo stesso Tommy.

Parallelamente Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Filippo (Michelangelo Tommaso) hanno iniziato ad indagare sul rapimento, mettendosi in contatto con l'ambiguo avvocato Delgado. Una cosa è certa, in quella cella non si trova l'attore Michele Cesari. ma bensì Erik Tonelli, inoltre tale personaggio è accreditato nei titoli di coda come Leonardo Arena e non come Tommaso Sartori, il che ha decisamente confuso le idee a tutti. A questo punto c'è da capire se il prigioniero è effettivamente Tommaso, che ha assunto una nuova identità, o se è un poveretto finito lì per caso.

Ferri e Filippo partono per il Messico

Nei prossimi episodi che vedremo nella settimana che va dal 29 aprile al 3 maggio, Roberto e il figlio Filippo decideranno di partire per il Messico per indagare da vicino su quanto sta accadendo. La decisione di Ferri spiazzerà il figlio che era oramai ormai rassegnato all'idea di dover affrontare questa pericolosa situazione da solo. Nel frattempo Serena (Miriam Candurro) e Marina (Nina Soldano), venute a conoscenza della decisione dei due uomini, rimarranno a Napoli in ansia per la sorte dei due.

Le indagini di Ferri e Filippo procederanno molto a rilento e non ci sarà nessuno sviluppo significativo, ma nel doppio episodio che andrà in onda il 2 maggio accadrà un evento sconvolgente che darà una svolta inaspettata alla loro investigazione. Attenzione perché Filippo si troverà a dover prendere una decisione fondamentale per lo svolgersi degli eventi.

La verità su Tommaso è vicina

Nelle puntate che andranno in onda da 6 all'8 Maggio finalmente verranno svelati tutti i misteri. Le anticipazioni risultano poco chiare sull'effettivo svolgersi degli eventi, ma forniscono degli spunti alquanto interessanti.

Filippo e Roberto scopriranno finalmente tutta la verità su Tommaso. Quello che sorprende è che effettivamente si paleserà in qualche modo Tommy dato che Roberto, devastato dai sensi di colpa, penserà a un modo per riavvicinarsi al figlio. Ferri, inoltre noterà in questo Tommaso, che non potrà assolutamente essere Michele Cesari, un lato caratteriale che mai avrebbe immaginato potesse avere. Pochi dettagli invece ci vengono dati su Filippo che, a quanto pare, deciderà di rientrare a casa, non si sa se soddisfatto o meno dallo svolgersi degli eventi.