Continua il successo della serie televisiva di caratura internazionale, 'Gomorra' tratta dai libri dello scrittore Roberto Saviani che riesce ad attirare l'attenzione di un pubblico eterogeneo. Con il mese di maggio arriva il termine della quarta stagione del prodotto televisivo, le cui puntate sono trasmesse su Sky Atlantic. La fiction vanta una casa di produzione importante come la Cattleya, che è diventa sempre più rilevante nel corso degli anni. Il ritorno della serie ha visto dei cambiamenti nella vita dei protagonisti e un esempio si ritrova nel personaggio di Gennaro.

Quest'ultimo ha dimostrato di aver intenzione di allargare i propri orizzonti nella sfera degli affari. Lo stile in cui si muove l'uomo rimane sempre ispirata al padre Pietro, con il quale condivide lo stesso metodo di comportamento nell'ottenere quello che vuole. Un'altra faccenda riguarda il personaggio di Patrizia, che ha dovuto fare i conti con un periodo di declino che l'ha portato a perdere il potere. La donna non controlla la zona di Secondigliano come in precedenza, e ciò è dovuto all'arrivo di una nuova famiglia, corrispondente al nome dei Levante.

Le anticipazioni dell'undicesimo episodio dell'ultima puntata di Gomorra fanno notare che sarà al centro dell'attenzione un esponente di spicco della famiglia Levante.

I pensieri di Genny riguardo alle sue scelte

Si tratta di Mickey, che sarà chiamato a prendere una decisione importante nell'ambito della guerra tra clan. Il compito di Mickey sarà quello di capire con quale persona sia meglio schierarsi per fare la scelta giusta e questa situazione porterà a un crollo delle certezze nell'animo di Genny.

Quest'ultimo non saprà in che modo comportarsi in merito alla faccenda e il giovane uomo si vedrà costretto a rivedere le proprie scelte. L'uomo arriverà a pensare di avere fatto una valutazione sbagliata dopo aver ceduto il territorio di Secondigliano a Patrizia, per sperare in una riappacificazione a Napoli.

Patrizia e la storia d'amore con Mickey

Patrizia sta vivendo una storia d'amore con Mickey (Luciano Giugliano), che è il figlio del noto capo-clan di nome Gerlando. Ci sono stati momenti drammatici che hanno portato alla morte di persone, tra cui spicca il nome di Valerio, messo a morte dall'esponente del clan dei talebani, A' Golia.

Il figlio di Don Pietro comprenderà di non essere più certo della propria scelta, pensando di aver commesso degli errori nella valutazione. Gli spoiler del dodicesimo episodio dell'appuntamento finale con Gomorra svelano che sarà un momento determinante per ciò che riguarda le scelte. Avrà inizio una guerra per scoprire il clan pronto a prendere il pieno potere.