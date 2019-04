Il 16 aprile ha debuttato sul piccolo schermo la fiction di Rai uno, intitolata 'L'Aquila-grandi speranze' che sta ottenendo un discreto successo per quanto riguarda il livello degli ascolti conseguiti nel corso degli appuntamenti. La Serie TV è ispirata a ciò che è successo dieci anni fa con il terremoto de L'Aquila, raccontando i giorni successivi all'accaduto. Il prodotto televisivo vanta la partecipazione di attori di un certo rilievo, che stanno dimostrando un grande talento. La fiction si compone di sei puntate, che sono state create da Stefano Grassi, con la regia di Marco Risi che rappresenta una garanzia.

La serie ha un punto di partenza, che corrisponde con una tragedia che ha scosso l'Italia. Si tratta dell'anno 2009 e va avanti di un anno, per capire la forza degli abitanti che un anno più tardi tentato di riprendere i fili delle vite spezzate. Le anticipazioni dell'appuntamento in onda sul piccolo schermo martedì 30 aprile fanno notare che sarà al centro dell'attenzione il personaggio di Gianni. Quest'ultimo non ha alcuna intenzione di tirarsi indietro dal piano volto a migliorare la situazione.

L'uomo, di comune accordo con Elena, s’impegnerà in prima persona per avere un dialogo con gli abitanti di Poggio, con l'intento di spingerli a non vendere i terreni.

Gianni continua ad aspettare

Non sarà facile riuscire nell'intento di ascoltare le parole di queste persone, mentre Silvia sarà chiamata a fare un passo importante. La donna non si fermerà dal proprio piano e deciderà di proseguire le ricerche volte a ritrovare la figlia, dopo un periodo complicato che ha fatto temere il peggio per Silvia.

Quest'ultima comprenderà quanto sia importante qualsiasi tipo d’informazione, per ottenere delle notizie concrete sulla sparizione di Costanza. Gianni deciderà di non mollare le proprie speranze e continuerà a vivere nell'attesa di ricevere un certo incarico e riuscirà a ottenere ciò che sperava.

Le intenzioni di Riccardo

Dopo aver ottenuto il nuovo lavoro, Gianni si renderà conto di dover apportare delle modifiche rispetto a ciò che faceva prima, ma dovrà fare i conti con dei sospetti. L'uomo si renderà conto che è costretto ad assentarsi dall'Aquila e per tale motivo penserà di essere stato ingannato dalle promesse ricevute.

Elena approfitterà della lontananza di Gianni per riuscire nel suo intento e porterà l'opinione pubblica a concentrarsi in merito ai progetti organizzati da Riccardo. Inoltre la donna incontrerà un giornalista, amico del marito con il quale inizierà una discussione. Riccardo non sarà più ignaro dei problemi di cuore, dei quali soffre Patrick. Riccardo riterrà che queste informazioni siano utili per convincere i genitori a mettere in vendita i nuovi terreni.