Un altro storico protagonista della soap spagnola “Una vita” lascerà il cast nelle prossime puntate italiane. Dopo l’uscita di scena di Cayetana, Adela, e Olga Dicenta, i telespettatori assisteranno ad un tragico e drammatico evento. A perdere la vita brutalmente sarà Martin Enraje, al posto di Diego Alday. L’ex militare morirà da eroe, per aver fatto da scudo con il suo corpo al primogenito di Jaime. Il poliziotto Vinas assoldato da Ursula Dicenta, avrebbe dovuto assassinare il cognato di Blanca, durante la protesta dei lavoratori delle miniere d’oro gestite da Ramon Palacios e Rosina Rubio.

Casilda Escolano non proverà nessuna sofferenza per la morte del suo amato, perché a causa di una ferita riportata in testa subirà un vero e proprio trauma: nel dettaglio la domestica non avrà più nessun ricordo del suo passato.

Ursula corrompe un poliziotto, i lavoratori del giacimento d’oro si ribellano

Come ben sanno i fan di questo sceneggiato, le uscite di scena non mancano mai. Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda su Canale 5 tra qualche mese non sono affatto piacevoli, perché il quartiere spagnolo verrà scosso dall’ennesimo lutto.

Tutto avrà inizio, quando Ursula non essendo riuscita a sbarazzarsi dello scomodo figliastro Diego nemmeno con la complicità di Samuel, preparerà un terribile piano. L’ex governante non appena verrà a conoscenza che gli operai del giacimento d’oro di Rosina e Ramon si ribelleranno per le strade di Acacias 38 per rivendicare i loro diritti, approfitterà della situazione per agire. La madre di Blanca dopo aver ottenuto il consenso del genero, corromperà un sicario per fargli uccidere Diego. Durante la rivolta dei minatori che genererà un enorme caos in tutto il paese fino a costringere i negozianti a chiudere le loro attività, l’agente della guardia civile ingaggiato da Ursula eseguirà il crudele ordine ma non lo farà nel migliore dei modi.

Martin muore al posto di Diego, Casilda non ricorda nulla

Purtroppo la situazione non andrà nel verso giusto, dato che il poliziotto Vinas nel bel mezzo delle tumultuose manifestazioni invece di mettere fine all’esistenza del fratello di Samuel, ucciderà Martin. Quest’ultimo dopo essersi accorto del pericolo imminente, farà da scudo con il suo corpo all'amico Diego, perdendo la vita sul colpo. L’Enraje esalerà l’ultimo respiro tra le braccia dell’amata Casilda, dopo essere stato colpito da una pallottola.

Quest’ultima proprio nel momento in cui dirà addio al marito, verrà colpita alla nuca perdendo la memoria. La Escolano anche se si risveglierà non avrà nessun ricordo del suo matrimonio, a differenza degli altri domestici che saranno ancora affranti per l’improvvisa morte di Martin. Nel frattempo Leonor ripenserà a tutto il dolore che ha provato per la scomparsa del marito Pablo. Per fortuna con il passare dei giorni, Casilda affronterà il lutto della sua dolce metà, precisamente quando avrà tra le mani un berretto che apparteneva allo stesso: in tale circostanza la cameriera ricorderà il straziante momento in cui è rimasta vedova.