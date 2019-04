Ramon Palacios e Ursula saranno al centro delle vicende di Una vita, in onda dal 29 aprile al 3 maggio in Spagna. Se il padre di Antonito si fidanzerà con Carmen dopo la morte di Trini, la Dicenta rimarrà senzatetto dopo essere stata cacciata dalla casa di Eduardo.

Ursula rimane senza casa

Dagli spoiler iberici di Una Vita, in onda dal 29 aprile al 3 maggio in Spagna, si evince che Ramon fermerà la partenza di Carmen. Il vedovo di Trini, infatti, dichiarerà il suo amore alla serva, tanto da volerlo condividere con i suoi parenti.

Peccato che Antonito (Alvaro Quintana) riceva una lettera, che lo farà piombare nella disperazione. Intanto Cinta sarà arrestata per aver falsificato dei biglietti durante un raid della polizia, mentre Victoriano riuscirà a liberarla grazie ad alcune sue influenti conoscenze. La Dicenta (Montsserrat Alcoverro), invece, diventerà una senzatetto, dopo essere stata sbattuta fuori di casa dai parenti di Eduardo.

Ramon innamorato di Carmen

Ramon (Juanma Navas) scoprirà che suo figlio è stato chiamato alle armi, tanto da rimandare l'annuncio della sua relazione con Carmen.

Allo stesso tempo la madre di Cayetana (Sara Miquel) proverà compassione per la Dicenta. Per tale ragione la serva la ospiterà in soffitta. Nel frattempo Bellita e Jose temeranno che l'arresto di Cinta possa mettere in cattiva luce il nome della loro famiglia. Infine Victoriano si offrirà di essere il manager de La Dama del Mistero.

Il piano del vedovo di Trini

Ursula ruberà le chiavi di Jacinto, tanto da prendere possesso della sua vecchia casa. Nel frattempo il collegio svizzero rifiuterà l'iscrizione alla figlia dei Dominguez, mentre Rosina (Sandra Marchena) temerà per la sorte di Genoveva, scappata da Acacias 38 dopo l'uccisione di Samuel Alday.

Ramon proporrà ad Antonito di dire al Ministero della Guerra di essere molto malato per permettergli di restare ad Acacias 38. Inoltre il vedovo di Trini regalerà un gioiello a Carmen in segno del suo amore.

Emilio non si fida di Victoriano

La moglie di Liberto (Jorge Pobes) e la vedova di Martin capiranno che qualcuno si è introdotto nella casa di Eduardo, tanto da voler andare a verificare. Intanto Emilio dimostrerà di non fidarsi di Victoriano, tanto da parlarne con la figlia di Bellita. A tal proposito, Jose chiederà ad Arantxa di prendersi cura dell'educazione di Cinta.

Infine Genoveva tornerà nel vecchio quartiere spagnolo insieme ad Alfredo Bryce, chi è costui? Non ci resta che attendere le anticipazioni di Una Vita per scoprire cosa accadrà.