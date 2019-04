L'ultima proposta rivoluzionaria di Loredana Bertè ad Amici 18, sta facendo molto di più discutere rispetto alle altre che ha fatto nelle scorse settimane: la giurata del serale, infatti, ha chiesto che l'eliminata Valentina Vernia possa avere la chance di rientrare in gioco sfidandosi con Mameli sabato prossimo. Il fatto che la ballerina dei Blu possa tornare in gara per volere del pubblico, ha scatenato la reazione sia della gente comune che non lo ritiene giusto nei confronti degli altri esclusi dal programma, che quella dei professori come Alessandra Celentano.

La Celentano boccia la proposta della Bertè sui social

Il primo membro della commissione di Amici ad aver commentato l'ennesimo attacco virtuale di Loredana Bertè, è Alessandra Celentano. Con un post che ha pubblicato sul suo profilo Instagram, l'insegnante di danza ha preso le distanze dall'ennesima proposta rivoluzionaria della giurata del serale e ne ha spiegato chiaramente le motivazioni.

"Ogni mattina ti alzi, e non sai mai cosa penserà la Bertè della giuria di Amici. Sì perché lei, quando viene eliminato l'allievo che vuole, ci giudica e dice che siamo professori seri e competenti; la settimana dopo, quando non è d'accordo con l'eliminazione, continua a giudicarci ipocriti e senza coscienza".

Con un messaggio tra il serio e l'ironico, dunque, la maestra ha fatto ben intendere di non essere affatto d'accordo con l'ultima richiesta che la cantante ha fatto alla produzione del talent, ovvero che l'esclusa Valentina possa rientrare in gioco vincendo al televoto una sfida diretta con Mameli sabato prossimo.

"L'opinione di Loredana su noi prof, è mutevole come il vento. Se escono Alvis o Jefeo siamo bravi, se esce Valentina siamo disonesti", ha aggiunto la Celentano nel suo sfogo che la pagina ufficiale del programma ha ripostato poco fa.

Alessandra ha concluso ribadendo la totale incompetenza della Bertè sulla danza: "Lei non è in grado di dare giudizi tecnici, perciò dovrebbe limitarsi a commenti soggettivi, come faccio io con il canto".

Web in rivolta dopo l'ultima proposta di Loredana

Alessandra Celentano non è l'unica a non essere d'accordo con l'eventuale reintegro di Valentina Vernia nel cast: da quando è stato confermato il ritorno della ballerina nella casetta del Blu, in tantissimi hanno protestato sui social network.

"È un'ingiustizia", è questo il pensiero che la maggior parte dei fan di Amici hanno espresso in rete dopo aver saputo della sfida diretta che l'eliminata della quinta puntata potrebbe fare con Mameli per tornare in gioco.

La scelta della produzione di dare un'altra possibilità all'allieva che ha lasciato il serale per volere della commissione sabato scorso, non è apprezzata dal pubblico anche perché non corrisponde allo stesso trattamento che hanno avuto gli altri 4 talenti esclusi nelle prime puntate.

Soltanto il 4 maggio sapremo se la proposta di Loredana sarà accettata, creando un precedente inedito nel programma di Maria De Filippi al quale tutti potrebbero appellarsi nel futuro.