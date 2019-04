Le anticipazioni di Una vita, riguardanti gli episodi in onda nei prossimi mesi in Italia, annunciano l'uscita di scena di ben cinque amatissimi personaggi. Di chi stiamo parlando se non di Martin, Jaime, Arturo, Trini e Celia che perderanno la vita in circostanze drammatiche.

Martin muore per salvare Diego

Il primo ad abbandonare il cast di Una Vita sarà Martin. Il marito di Casilda, infatti, verrà raggiunto da un proiettile in pieno petto al posto di Diego. I telespettatori di Canale 5 scopriranno che Ursula aveva corrotto una guardia civile per uccidere Diego durante la sommossa operaia ad Acacias 38.

Purtroppo le condizioni di Martin appariranno subito disperate, tanto che Huertas chiamerà urgentemente un medico al suo capezzale per tentare di arginare la copiosa emorragia. Tutti i tentavi del dottore risulteranno vani, in quanto l'ex soldato esalerà l'ultimo respiro al fianco di Casilda, che non potrà fare altro che stringerlo al petto per l'ultima volta.

Una Vita: l'addio di Jaime Alday

Dopo la morte di Martin, i telespettatori assisteranno all'abbandono di Jaime Alday. L'orafo della casa reale, infatti, morirà in modo misterioso dopo essere uscito dallo stato di coma in cui versava da diverso tempo.

Tutti gli indizi punteranno il dito contro Samuel, sebbene sia un piano organizzato da Ursula Dicenta. Il giorno dei funerali Diego apparirà molto triste, tanto da dimostrare di non reagire ad una morte così inaspettata.

Il sacrificio di Arturo

Anche Arturo Valverde lascerà il cast di Una Vita. Gli spoiler segnalano che il padre di Elvira ritroverà momentaneamente la gioia di vivere con Silvia. Il colonnello Valverde, infatti, si innamorerà perdutamente dell'affascinante spia, tanto da chiederla in sposa.

Proprio durante la cerimonia nuziale, Blasco si apposterà su un balcone per mirare alla testa della Reyes. Fortunatamente Arturo interverrà facendo scudo con il suo corpo all'amata, tanto da ricevere un colpo destinato a lei.

Spoiler Una Vita: Trini muore

Stando agli spoiler di Una Vita, andati attualmente in Spagna, si apprende che Trini e Celia moriranno in modo tragico. L'amata Crespo, infatti, riporterà gravi conseguenze dopo il parto cesareo d'urgenza, dove aveva dato alla luce la piccola Milagros.

Una volta ritornata a casa, la donna sarà colta da una grave crisi respiratoria che allarmerà Celia. Proprio quest'ultima non muoverà un dito per salvarle la vita, in quanto spinta dal suo desiderio di diventare madre dopo il recente aborto.

Celia cade dal balcone

Ultima ma non meno importante sarà l'uscita di scena proprio della moglie dell'avvocato Felipe. Quest'ultima, infatti, comincerà a mostrare un legame sempre più morboso nei confronti della piccola Milagros. Un comportamento malato che susciterà i sospetti di Ramon Palacios, che cercherà di mantenerla a distanza di sicurezza.

Ma Celia ormai fuori controllo tenterà di introdursi nell'appartamento della sua povera amica per rapire la figlioletta. Un gesto che sarà sorpreso dal vedovo di Trini, che le strapperà Milagros dalle mani, mentre lei cadrà dal balcone dopo aver perso l'equilibro. Cinque addii che certamente non faranno piacere ai fans di Una Vita, che tutti i giorni seguono le vicende dei loro beniamini.