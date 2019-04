Dopo la clamorosa eliminazione di Valentina nella scorsa punta del serale di Amici, Loredana Bertè è sbottata contro la commissione ed ha fatto una proposta rivoluzionaria alla produzione del Talent di Maria De Filippi e che pare sia stata accolta. Da quanto visto nell’ultimo day time, Valentina è ritornata in casetta, pronta a sfidare di nuovo Mameli nel prossimo appuntamento di sabato 4 maggio. A giudicare sarà solo ed esclusivamente il pubblico da casa attraverso il televoto, così come richiesto da Loredana Bertè. Nel frattempo la ballerina è rientrata in casetta tra lo stupore dei compagni, indossando la tutta rossa che indica il suo stato di 'sospesa'.

Loredana sbotta dopo l'eliminazione di Valentina e fa una proposta rivoluzionaria

Come visto nel corso della diretta di sabato 27 aprile, la giudice speciale Loredana Bertè non ha preso affatto bene l’eliminazione di Valentina, avvenuta dopo lo scontro finale con il cantante dei bianchi Mameli. Riferendosi alla commissione, l’artista calabrese ha così dichiarato: ‘ricominciano i giochetti ‘strani’, chiaro riferimento ai professori di canto e ballo che, secondo la Bertè, proteggono alcuni concorrenti a discapito del vero talento.

Riferendosi alla ballerina eliminata invece, la definisce un ‘talento incredibile’ ed è per questo che, dopo la scorsa puntata è letteralmente sbottata, facendo una nuova e rivoluzionaria proposta alla produzione di Amici, così come mostrato nel day time trasmesso oggi pomeriggio su canale 5.

Valentina rientra: nuova sfida con Mameli sabato 4 maggio

Loredana Bertè quindi, rilancia la sfida tra Valentina e Mameli, un fatto mai accaduto nei diciotto anni di Amici. Nessun concorrente eliminato infatti, è mai stato ripescato, ma Loredana Bertè quest’anno si è contraddistinta per le sue proposte rivoluzionarie e che, a quanto pare, piacciono alla produzione del Talent.

Informato della situazione, lo sfidante Mameli non ha reagito benissimo alla vicenda e solo nel corso della diretta di sabato 4 maggio sapremo se realmente i due concorrenti torneranno a sfidarsi. Anche il web e i social sono divisi sulla questione: se parte degli utenti sono dalla parte della Bertè, altri invece sostengono che la stessa opportunità dovrebbe essere data anche agli altri concorrenti eliminati. Giusto il giudizio del pubblico che da casa può votare l’allievo preferito, ma ciò dovrebbe essere fatto per tutti i partecipanti al serale di Amici 2019.

In attesa di scoprire cosa accadrà nel prossimo appuntamento, potremo seguire la ‘sospesa’ Valentina, con la tuta rossa, preparare i pezzi per l’eventuale sfida del prossimo sabato.